月眉土資場獲准重啟 基市府要求限縮車次、裝GPS

基隆唯一的土資場、暖暖的「月眉土資場」，機具沒有運作。因為土資場曾經因為管理不善問題，還有發生土石溢流危險，遭到市府勒令停業。歷經3年的溝通協調，基隆市府同意近期重啟作業。

基隆市政府都市發展處長謝孝昆表示，「興隆街的邊坡工程趕工之下，目前預計在15日可以開放單線的雙向通車。月眉最快的話，就會在16日的部分可以做一個通行。」

市府除了要求將原本運送的240車次降為80車次外，也要求暖暖區興隆街道路修復後才能營運。考量內政部進行土方管制新制，擔心土方可能亂倒的問題，市府也要求砂石車加裝GPS，土資場要有電子聯單，以利追蹤後續土方流向。

基隆市政府政風處長李國正強調，「基隆優先的這樣一個協議，我們當然希望說這樣的協議，能夠受到像我們政風單位的公開監督。當然民眾更可以來監督我們，我們跟業者之間並沒有什麼特別的利害關係。」

市府強調，初期開放的80車次，會要求業者以本地土方為優先。不過民代質疑，因為北北桃的公共工程數量大，翻開過往歷史，月眉土資場消化的基隆土方數量少，可是暖暖居民卻飽受砂石車帶來的空污、交通危害等問題，承受其他地區帶來的壓力，實在不應該。

基隆市議員陳冠羽認為，「我們做為在3個直轄市隔壁的省轄市，就最容易被欺負。土資場也好、焚化爐也好，就是其他縣市不想要的我們這邊都有，當然還有發電廠。」

議員要求市府應該針對土資場的營運，設立監督管理委員會，將各局處責任定位，並且做好未來車次增加、運量提升後，又可能衍生的交通、空污等問題。