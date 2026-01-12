月眉土資場週五重啟收容 區域互助基隆優先初期1日80車

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對2026年1月1日上路的土方流向管制及清運新制，業界工地面臨被迫停工重大危機，基隆市政府亦高度關切，基隆市政府都市發展處(簡稱都發處)已啟動相關協調機制，基隆市停工6年多的月眉土資場將於本週五(16日)重啟收容，與營運業者溝通，應秉持「基隆在地優先」，先解決基市相關工程土石方去化問題，再發揮「區域互助精神」，在有餘裕前提下，也可適度協助去化，讓城市建設持續穩定推動。月眉土資場初期每日最高車次為80車次運作，並視實際情況逐步調整與提高車次。

月眉土資場2006年成立啟，基隆市暖暖區居民長年飽受砂石車交通安全、道路破損及空氣污染等問題。2019年11月，大雨造成土資場場區南側土石溢流，遭市府勒令停業，2022年市府通過業者復營運計畫。

廣告 廣告

基市都發處長謝孝昆表示，近期也收到在地營造公會及相關業者陳情，理解業界所面臨的實務困境，加上未來本市將陸續推動老舊校舍改建工程以及都更與民間開發案逐步推動，預期會產生相當規模的土方去化需求，在配合中央要求營建剩餘土石方在地去化的政策下，已建立穩定且可控的土方去化處，月眉土資場重啟收容後，將成為未來本市處理土方去化調度與收容的重要場地。

都市發展處強調，月眉土資場已訂定明確的營運與車流管制機制，配合興隆街修復工程階段性完成，預計1月16日開始重啟收容，初期每日最高車次由最高240車次降為80車次運作，並視實際情況逐步調整與提高車次。相關單位也將落實車輛動線管理、道路橋樑監控、灑水清潔抑塵、噪音管制與運輸時段控管，尤其暖江橋監測數據出現異常或達警戒值時，將即時啟動應變機制，確保周邊交通安全與環境影響。

月眉土資場停止收容已經有數年，將於1月16日重啟收容，基隆市政府今天(12日)召開記者會。圖由右至左為都發處長謝孝昆、政風處長李國正。(記者俞肇福攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

高鐵延伸屏東 增設一座地下車站與一座高架車站

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

急凍！12縣市低溫特報冷到明天 不到10度

LTN投票箱》環境部推「衛生紙丟馬桶」政策 你會這麼做嗎？

