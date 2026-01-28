社會中心／陳崇翰 陳妍霖 胡崇恩 基隆報導

基隆月眉土石方資源回收場，1月16日才剛恢復營運，但有民眾在threads檢舉說，有砂石車又發瘋了，親眼看到砂石車在小路橫行，抱怨基隆市府承諾要''嚴格管制''是騙人的，不過市府澄清，砂石車都裝GPS，也有科技執法，到目前為止，都沒有發現違規情形。

砂石車一輛接一輛，來回進出，這裡是基隆市月眉土石方堆置處理場，1月16號才剛重啟，就被民眾檢舉，違規偷倒！

廣告 廣告

月眉土資場遭疑砂石車發瘋 基市府：沒有發現違規

基隆月眉土資場重啟 居民檢舉"砂石車發瘋"（圖／民視新聞）網友在threads上PO文說，有沒有發現砂石車又開始發瘋了？說好的「嚴格管制」根本是騙人，我是暖暖居民，這兩周天天開車經過，親眼看到這些砂石車，最扯的是，打給都發局檢舉，科長竟然回說，「我們知道他們半夜會偷跑，我們也管不到，你直接去報警」。這番回應，讓網友超傻眼。

月眉土資場遭疑砂石車發瘋 基市府：沒有發現違規

基隆月眉土資場重啟 居民檢舉"砂石車發瘋"（圖／民視新聞）基隆土資場投訴人呂小姐受訪指出，「發覺他的車次非常的多，那我每次開5分鐘的路程，基本上我就可以看到五六七八台車」。

基隆市政府都發處副處長張書維表示，「我們也有嚴格管控，那這個過程當中也有所謂的科技執法跟科技監控，所以到目前為止，我們也沒有收到任何有違規的情況，如果市民這邊有這個明確的違規的事證，也歡迎跟我們都發處這邊做檢舉」。

市府否認，說沒有收到違規事項，不過網友的檢舉文，是真是假，已經在網路掀起熱議，月眉土資場到底有沒有黑幕？引發關注。

民進黨基隆市議員鄭文婷指出，「車子必須要有GPS定位，而且必須要依法完成登錄，也就是過去登記跟實際清運，可能是在不同地方，而現在登記跟實際清運必須要符合真實，那麼月眉土資產在這個月才剛剛重新開放，我們也希望市政府確實做到監督以及監管的責任」。

無論真假，新制上路，就該落實嚴格執行，綠營民代要基隆市府好好監管，不要說一套，做一套。

原文出處：月眉土資場遭疑砂石車發瘋 基市府：沒有發現違規

更多民視新聞報導

張美阿嬤兒空投毒藥報仇員工跳槽 阿嬤：兒子是巨嬰

頂大雙學士慘遭4車輾斃 老師發文哀悼「最有熱情的新聞系學生」

媒體爆「騙砲、餵毒」 伍思凱兒開嗆：有人要完蛋了

