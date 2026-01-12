月眉土資場重啟 基隆土方優先收單

基隆市府昨上午針對今年元旦上路的土方流向管制及清運新制做說明指出，市都發處已啟動相關協調機制，配合基市月眉土資場重啟收容，已明確告知營運業者，應秉持基隆優先，區域互助精神，避免開挖中因工地停工引發公安危機。

都發處長謝孝昆表示，近期也收到在地營造公會及相關業者陳情，理解到業界所面臨的實務困境。加上未來基市將陸續推動老舊校舍改建工程及都更與民間開發案逐步推動，預期會產生相當規模的土方去化需求。在配合中央要求營建剩餘土方在地去化的政策下，市府已建立穩定且可控的土方去化處，亦即月眉土資場重啟後，將成為未來基市處理土方去化調度收容的重要場地，確保各項重要公共建設如校舍改建及民間公地工程需求的建設計畫不受影響。

謝孝昆表示，月眉土資場市府雖開放重啟收容，也高度重視地方對於環境影響及交通安全的關切。該場已訂定明確的營運與車流管制機制，目前興隆街修復工程階段性完成預計將先在1月15日單線雙向通車，16日正式開始重啟收容。

初期每日最高車次由240車次降為80車次運作，一大車次可載運10至12立方左右並視實際情況逐布調整與提高車次。相關單位也將落實車輛動線管理、道路橋梁監控、灑水清潔抑塵、噪音管制與運輸時段控管，尤其是暖江橋監測數據出現異常或達警戒值時，將即時啟動應變機制，確保周邊交通安全與環境影響。

謝孝昆強調，中央也在盤點，像臺北港或一些沿海部分在做收容，加裝了GPS以後，過去可能是可以用一些紙本的名單，加裝GPS以後，就是電子化了。警方在出土跟禁土的一些節點都必須被控制。因這是良善的就可避免地方過去有產生一些可能會到處亂倒的情況。沒有加裝GPS的車子就不能再跑，因為一跑的話就被抓到的業者會被停止營運。

謝孝昆指出，目前已明確的告知月眉業者，期盼他們在收單的時候必須要以基隆優先為原則，在有餘裕的情況下再協助以區域購買，希望在一個透明，然後務實解決這個問題，基本上市府已經跟月眉組織的營運業者已經達成共識，基本上他們會全力來配合基隆的需求。

謝孝昆強調，面臨這次土方去化問題引發工地停工重大危機，配合中央政策指導，都發處將協同政風單位持續與基隆在地相關公會及業者的溝通協調，以優先滿足基市去化需求及加強監督管理的前題下，全力讓營建剩餘土方可合法化，城市建設能順利推動。