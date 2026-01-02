月眉土資場重啟 每日限80車次

基隆境內唯一的月眉土資場今起重啟收容作業。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆境內唯一的月眉土資場今年重啟收容作業。初期每天通行車次由二百四十車次下修為八十車次，且需待暖暖區興隆街道路修復可通行砂石車後，方可正式展開收容作業。

月眉土資場一一一年底通過復營運計畫後，市府要求業者完成科技執法及橋梁安全監測設備建置，業者具體承諾配合後續路面維護、環境監控等多項措施。考量地方關切事項已有具體改善措施，將有限度同意業者今年起重啟收容作業。

都發處表示，議會去年八月前往土資場考察，針對民眾關心的砂石車違規偷跑、集中行經暖江橋所衍生的交通安全及橋梁負荷等問題要求提出改善作為；市府要求業者建置完成源遠路交通科技執法及暖江橋安全監測系統，並要求業者建立內控記點制，違規砂石車嚴重者將被拒絕進場，以嚇阻司機違規。另要求業者負起道路維護責任，至少每兩年進行一次重新刨鋪作業，確保道路品質與用路安全。

月眉土資場重啟後，市府除每月辦理聯合稽查外，也將成立「監督管理委員會」，目前正進行法制作業；未來將定期召開會議並對外公開會議紀錄，讓監督機制公開透明。期望重啟後除滿足全市各項公共及民間建設工程之土方需求外；發生土石崩落等災害時，亦可緊急支援作為棄土去化場地，協助提升搶災與復原效率。

都發處強調，相關承諾事項已與業者簽訂協議書，如有違反將依協議書內容及《基隆市營建剩餘土石方管理規定》裁罰，後續將以最高標準嚴格監督業者依規定營運，維護交通安全及減少環境衝擊。