月眉土資場1/16重啟收容 基市要求在地優先

（中央社記者王朝鈺基隆12日電）國土署實施土石方清運車輛安裝GPS引發業者反彈，認為將導致土石方無處可去。基隆市月眉土資場16日重啟收容，市府要求以「在地優先」為原則，解決基隆市土石方去化，有餘裕再協助鄰近縣市。

國土署1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報，引發業者反彈，認為最終去化場所嚴重不足，導致合法收土場域紛紛拒收，土石方無處可去，工程因而無法推進，全台各地都出現停工。

基隆市政府都市發展處長謝孝昆今天表示，近期收到在地營造公會及相關業者陳情，理解業界面臨的困境，加上基隆市將陸續推動老舊校舍改建工程，以及都更與民間開發案逐步推動，預期會產生相當規模的土方去化需求。

謝孝昆指出，在配合中央要求營建剩餘土石方在地去化的政策下，月眉土資場目前容納量尚有340萬立方公尺，重啟收容後，市府會確保基隆市各項重要公共建設，例如校舍改建及民間工地工程需求的建設計畫不受影響。

謝孝昆表示，配合興隆街邊坡階段性修復工程15日完成，月眉土資場將於16日重啟收容，雖計畫核定每天可進場240車次，為減輕衝擊，初期每天降為80車次，預估每車次可載運12立方公尺土石方，將視實際情況逐步調整提高車次。

謝孝昆指出，市府也會落實車輛動線管理、道路橋梁監控、灑水清潔抑塵、噪音管制與運輸時段控管，並要求營運業者建立內控記點制，違規嚴重者將被拒絕進場，另針對暖江橋監測數據出現異常或達警戒值時，將即時啟動應變機制確保周邊安全。（編輯：張雅淨）1150112