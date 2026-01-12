月眉土資場1／16重啟 基市優先

內政部國土署自元旦起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，導致全台掀起「土方之亂」。基隆市都發處12日表示，基隆月眉土資場預計16日重啟，市府會要求以「在地優先」為原則，解決基隆土石方去化，有餘裕再協助鄰近縣市。

國土署新政策上路，要求所有載運土方砂石車須加裝GPS定位系統，使用電子聯單追蹤土方流向，取代過去紙本申報制度，多數土方業者因此暫停收受土方。

都發處長謝孝昆昨表示，月眉土資場配合興隆街邊坡階段性修復工程15日完工，將於16日重啟收容，雖計畫核定每天可進場240車次，為減輕衝擊，初期降為每天80車次，預估每車次可載運12立方公尺土石方，將視實際情況逐步調整提高車次。

面對國土署新制導致土方去化問題，謝孝昆指出，市府近期收到在地營造公會及相關業者陳情，理解業界面臨困境，加上基隆市將陸續展開老舊校舍改建工程，以及有不少都更與民間開發案逐步推動，預期會產生相當規模的土方去化需求。

謝孝昆說，在配合中央剩餘土石方在地去化的政策下，月眉土資場目前容納量尚有340萬立方公尺，重啟收容後，市府會優先確保基隆各項重要公共建設，例如校舍改建及民間工地工程需求的建設計畫不受影響。

他強調，市府會落實車輛動線管理、道路橋梁監控、灑水清潔抑塵、噪音管制與運輸時段控管，並要求營運業者建立內控記點制，違規嚴重者將被拒絕進場，另對於暖江橋監測數據出現異常或達警戒值時，將即時啟動應變機制，確保周邊交通安全與環境不受影響。