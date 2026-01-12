月眉土資場16日起恢復運營

基隆市唯一月眉土資場一月十六日重啟運營，每日開放八十車次進土。(基隆市政府提供)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市信義區大水窟段月眉土資場將在一月十六日興隆街修復完成後重啟運營，市府十二日召開記者會說明，採「嚴管」復營，要求業者完成科技執法及橋梁安全監測設備建置；最重要的是初期車次下修為每日八十車次，「基隆優先，區域共好」，回應營繕業者需求，首先解決基隆市公共工程及其他土石方去化問題，在有餘裕前提前適度協助鄰近縣市，避免開挖中工地因停工引發工安危機。

國土署一一四年八月一日訂定新規，要求一一五年元旦起砂石車都需加裝ＧＰＳ追蹤土方流向，所有土方出土、進土控管，也遏制偷倒濫倒，業者部分持觀望，許多工地面臨被迫停工重大危機，近期市府也收到在地營造公會及相關業者陳情，面臨實際困境，復以基隆未來陸續推動老舊校舍改建以及都更危老重建等開發，勢必產生相當規模土石去化需求，因此，都發處啟動協調機制，月眉復營運計畫，初期每日通行車次由二百四十車次下修為八十車次，再視實際情況逐步調高車次，暖暖區興隆街道路修復，砂石車可通行後，十六日正式展開收容作業，將是基隆市處理土方去化調度與收容唯一場址。

月眉土資場重啟，市府都發、政風處聯手嚴控安管防弊。(記者王慕慈攝)

市府將要求也者落實車輛動線管理，道路橋樑監控，灑水抑塵、噪音控管，尤其在暖江橋監測數據出現異常或達警戒值，將啟動應變機制，確保周邊交通安全及環境衛生。

都發處長謝孝昆強調，面臨全國性土方去化問題引發的工地停工重大危機，配合中央政策指導，偕同政風室召開記者會說明，並持續與在地業者及公會協調，採「嚴管」復營，「基隆優先，區域共好」，業者也具體承諾配合後續路面維護，每兩年道路刨舖一次，緊急道路坑洞馬上進場修補，環境監控等，全力做到營建剩餘土石方可合法去化，城市建設不中斷。