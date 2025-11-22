月眉垃圾山主謀找到了！綠開除黨籍遭酸爆

▲高雄燕巢知名景點「月世界」再度出現大規模非法傾倒垃圾事件，引發外界高度關注。高市環保局17日接獲通報後立即派員前往稽查，現場可見數十噸垃圾堆成五層樓高，惡臭四散，蒼蠅滿天。（圖／翻攝黃韻涵臉書）

[NOWnews今日新聞] 高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置，檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部21日深夜發聲明，證實李有財是民進黨籍，並決定開除，但又強調李是被國民黨開除後又加入民進黨。國民黨前發言人楊智伃狠酸，「所以你們收了一個國民黨不要的垃圾？」

民進黨高雄市黨部聲明稿，「李有財過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入本黨。李君於2022年參與本黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。基於現已掌握之情事，李君涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。」

楊智伃在下方留言，「所以你們收了一個國民黨不要的垃圾，讓他在高雄亂丟垃圾。還發公告告訴大家這件事情？真是幽默！」她也到自己粉專說，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾？高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。更離譜的是，這條垃圾鏈背後，竟牽出市長陳其邁、立委賴瑞隆、許智傑等民進黨重量級人物的支持紀錄。」

