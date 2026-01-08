月眉濕地落雨松季人潮湧入 大溪警交通疏導及加強管制措施

大溪「月眉濕地落羽松季」。





2026年大溪「月眉濕地落羽松季」由桃園市政府水務局主辦，活動自114年11月24日起至115年2月22日。月眉人工濕地生態公園種植大片落羽松林，吸引大批遊客前往賞松拍照，尤其是假日湧現大量車潮、人潮。大溪警分局規劃假日交通疏導措施，確保遊客享有順暢的旅遊品質。

一、管制時間：

115年1月10日至2月22日期間假日及例假日，每日8至18時，視狀況提早或延後解除管制。

二、管制範圍：

1.管制路段:桃園市大溪區台3線武嶺橋、康莊路、信義路、月湖路、月眉路、月眉路75巷、80巷、101巷、110巷、131巷、146巷、173巷、180巷、205巷、216巷、235巷及246巷等路段;前揭範圍內之大溪道路並視狀況作必要之彈性管制。

2.單向管制路段:

(1)月眉路及月湖路(車輛一律由月眉山觀音寺前路口進入)。

(2)月眉路246巷口(禁止由信義路進入)。

(3)信義路525巷(禁止由信義路進入)。

大溪「月眉濕地落羽松季」。

三、車輛自月眉山觀音寺前路口進入，由月眉路246巷及信義路525巷離開，園區車位停滿即管制車輛進入，管制範圍及時間得視現場狀況機動調整。

四、若停車場車位已滿，建議民眾可改停「橋頭停車場」，步行經大溪橋前往展區，享受漫遊樂趣。

大溪警方呼籲，請民眾遵循警方與工作人員指揮，並鼓勵多搭乘大眾運輸工具前往，以避免塞車影響出遊興致。

「月眉濕地落羽松季」，大溪警分局規劃假日交通疏導措施，確保遊客享有順暢的旅遊品質。

