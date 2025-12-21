月眉落羽松換妝 大溪交通管制

桃園市大溪月眉人工溼地種植370棵落羽松，除大溪警方祭出交通管制措施，市府水務局也呼籲在園區內未經許可駕駛或違規停放車輛，可處2500元以上、5萬元以下罰鍰。（呂筱蟬攝）

落羽松四季有不同風情，桃園市境內知名的落羽松景點近期都紛紛換妝，其中月眉人工溼地種植370棵落羽松最近開始變色，吸引大量遊客造訪，地方憂心假日車潮塞爆，除了大溪警方祭出交通管制措施，市府水務局也呼籲在園區內未經許可駕駛或違規停放車輛，處2500元以上、5萬元以下罰鍰。

月眉人工溼地兼具水質淨化、生態棲地復育、活化景觀與節能減碳等功能，周邊種植約370棵落羽松，預計近期一波低溫將加速葉片轉紅速度，目前落羽松已經陸續開始變色，紅黃交織的羽狀葉片，搭配水面倒映的藍天白雲，彷彿置身歐洲般浪漫，因為美麗風景不需要收門票，吸引大量車潮與人潮，地方憂心交通會因此塞爆。

水務局指出，為因應落羽松季帶來的大量人潮及車潮，月湖路將增加交通指揮人員並協調警方進行交通管制，沿路擺放交通錐且將執行違停取締，依大漢溪綠水兩岸園區管理要點，在園區內未經許可駕駛或違規停放車輛，可處2500元以上5萬元以下罰鍰。12月1日至明年2月22日將管制遊覽車禁入月眉人工溼地、山豬湖生態親水園區，請遊覽車駕駛依現場指示停放月眉第1、2停車場，月湖路沿線禁止停放遊覽車、汽車及機車。

水務局也說，大漢溪右岸以大溪水資源回收中心為起點，結合月眉人工溼地、山豬湖生態親水園區作為環境教育推動基地，而月眉人工溼地兼具水質淨化、生態棲地復育、活化景觀與節能減碳等功能，也呼籲遊客盡量共乘或多利用大眾運輸前往，減少車輛進入，避免造成壅塞。