月租僅3千 青年宿舍沒人住 東縣府：短暫空窗

台東縣政府鼓勵青年返鄉，在勞工育樂中心設有25間青年宿舍，每月租金僅3000元，低於市場行情。（蔡旻妤攝）

台東縣政府民國106年斥資近3000萬元整修勞工育樂中心，規畫25間套房、每月租金僅3000元，盼吸引青年返鄉就業，目前空房率12％，縣議員黃治維質疑宣傳力道不足。對此社會處回應，空房屬租期屆滿與候補銜接期間的短暫現象，整體入住率仍維持8成。

勞工育樂中心位於台東市，交通便利，套房約10坪，採簡約設計，配有木質地板、雙人床、衣櫃、電視等基本設備，租金3000元，遠低於一般行情，被視為青年理想落腳處。

廣告 廣告

黃治維指出，青年宿舍租金僅市區行情一半，對年輕族群相當具吸引力，卻仍有空房，他直言「如果我還是單身，聽到這樣的條件，自己都想申請入住了」，要求縣府加強曝光，讓更多青年受惠。

社會處勞工行政科長陳惠萍說明，目前3間空房並非長期閒置，而是原承租人租約期滿退房後，候補作業尚在進行。她指出，入住資格限定25至40歲單身者，對象包括社工人員、返鄉青年及居住於外鄉鎮、但需至台東市工作或服務的縣民。

對此，返鄉李姓青年受訪表示，目前在市區租1間套房，每月房租約8000元，完全不知道有青年宿舍這項資源，若能早點得知，一定申請。

陳姓女青年坦言，租屋常得在地點與安全性之間取捨，「如果有政府管理、租金又固定的青年宿舍，對女生來說會比較安心」，她認為這類資訊若能主動曝光，會吸引更多女性青年詢問。

社會處強調，勞工育樂中心除提供住宿，也規畫交流空間，希望促進青年互動、分享就業與創業資訊，未來也將持續檢討宣傳方式。