月租只要3500元！高雄勞工租賃住宅招租 申請期限到1月底

為了緩解勞工租屋壓力，高雄市勞工局釋出7戶「勞工租賃住宅」，提供給設籍在高雄的勞工承租，每戶28坪，三房一廳一衛，每月租金3500元，申請期限至今年1月31日止，租賃期間為2年，續租以3次為限。

高雄市勞工局現正受理「勞工租賃住宅出租」申請，每月租金新台幣3500元。此次開放招租住宅包括前鋒東區（九如四路）計4戶以及復興西區（一心二路）計3戶，每戶約28坪，三房一廳一衛，申請期限至115年1月31日止。

高雄市勞工局表示，申請人須同時符合年齡、設籍、身分及家庭人數等各項條件，包含年滿20歲、設籍高雄市滿6個月，且其身分須為受僱於設立登記於高雄市的事業單位，或為加入高雄市產業、職業工會的自營作業者或無一定雇主勞工，或為高雄市政府所屬各機關之技工、工友；另申請人、其配偶及共同生活之直系親屬合計須達3人以上，且均無自有住宅者，上述條件應全部符合，始具申請資格。

高雄市勞工局現正受理「勞工租賃住宅出租」申請，每月租金3500元，此次開放招租住宅包括前鋒東區（九如四路）以及復興西區（一心二路）。（高雄市勞工局提供／洪靖宜高雄傳真）

針對符合資格的申請案件，經辦理抽籤程序，租賃期間為2年，續租以3次為限。

勞工局進一步說明，相關申請表單可至勞工局1樓服務台或6樓職業重建科免費索取，也可至勞工局網站「最新消息」專區下載。申請人備妥相關文件後，請於115年1月31日前以掛號郵寄至高雄市政府勞工局。

