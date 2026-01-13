月租小額綠電挨批與民爭利 台電：目的為協助中小企業

（中央社記者潘智義、曾智怡台北13日電）台電日前宣布推出「月租小額綠電」方案，宣稱釋出1000萬度綠電供全民申購，引爆再生能源公會強烈反彈並提出質疑，批評台電利用公營壟斷地位與民爭利，嚴重破壞自由競爭的市場秩序。

面對業者質疑，台電強調，推出小額綠電商品未包含躉購綠電（FIT），是為協助議價能力較弱、需求量小的中小企業取得綠電。台電透過自建光電、風電案場（南鹽光、彰濱光及離岸一期）推出「少量、短約」商品，補足市場缺口並降低進入門檻。這次計畫售價定為每度5.8至6.3元，略高於目前市場行情，並未以低價競爭，且合約最長僅1年，確保定價能隨市場行情滾動檢討，絕無破壞市場機制或打擊民間投資。

台電說明，小額綠電來源於台電官網綠電專區公開透明揭露，預估年度總簽約量不超過1000萬度，相較2025年整體綠電市場轉供量約58億度，占比微乎其微。台電將持續兼顧穩定供電及淨零轉型，為健全綠電市場盡一份力，協助企業一同邁向永續發展。

台電2日宣布2026年小額綠電正式開賣，相較於過去採投標競價購買方式，這次首度開放申購制，且為貼近企業短期綠電需求，今年產品主打短期轉供，推出「1年型」及2個月的「選月型」商品，每度電價格介於新台幣5.8元到6.3元。

再生能源商業同業公會表示，月租小額綠電方案與民爭利，國營壟斷者跨界搶生意，壓縮民間業者生存空間。綠電市場的本質是促進民間投資、增加分散式綠能供給，而台電憑藉壟斷性的電力掌控能力，直接跨入綠電申購與零售市場，等同拿著政府資源與配額，與民間業者正面競爭，壓縮數百家合法售電業者與投資者的市場空間，形同「國家帶頭搶飯碗」。

再生能源公會指出，月租小額綠電方案靠漲電價、預算補助撐場面，使用國家資源補貼後再低價搶市。台電的綠電來源包含保證收購（FIT），本質上就是全民補貼的綠電，台電再以低價綁訂方案出售給民眾，看似便宜，實際上是「民眾用自己的稅金補貼台電，再被台電當成商品賣一次」，這種市場結構不但不公平，更讓綠電成本與價格完全失真，嚴重影響民間投資誘因。（編輯：張良知、林淑媛）1150113