月租小額綠電開賣 台電預估售1000萬度「保證買到」

2026年小額綠電2日正式開賣。台電表示，為了滿足企業短期綠電需求，今年推出短期轉供產品，分別有「1年型」以及2個月一期的「選月型」商品，同一電號可同時購買兩種商品搭配使用。且不同於過去的出價競標模式，今年改採申購制，企業只要洽台電各區處填寫申請單即可。

台電發言人黃美蓮說明，綠電來源有南鹽光電、彰濱光電及離岸一期等台電自建風光電案場，依照以往銷售經驗，預估今年會售出約1000萬度，但仍要看市場實際狀況。台電強調，今年沒有總量限制，只要申請就會受理，「一定買得到」。

今年有哪些商品？每度價格？用戶該如何挑選？

「選月型」商品

以2個月為一期，轉供期間可指定2～3月、或3～4月、或11～12月，每月上限10萬度，每度6.3元。台電說明，選月商品較有轉供期間彈性，可符合有短期應急、或是需要彈性搭配的企業。

「1年型」商品

又分為「日間型」或「全日型」兩種方案，只能擇一購買。其中「日間型」時間僅限上午7點至下午5點，以日間的太陽光電媒合匹配，每度5.8元。「全日型」則是不分時段，以光電、風電搭配媒合匹配，每度6元。

台電解釋，日間型商品鎖定日間營業的用戶，全日型商品則是提供給全日營業或是會營業至夜間的用戶。「1年型」商品也是即日起受理申請，完成申請後的次月1日開始轉供一年，轉供期限至明年2月28日。

購買方式與上限

企業可以依自己需求申購需要的電量，以1萬度為單位，洽台電各區處填寫申請單，兩種商品申請截至2月28日止。選月型商品每月申購上限10萬度；1年型商品則是最低1萬度、最多轉供100萬度，可自訂每月轉供度數上限。此外，同一電號可同時購買「1年型」及「選月型」商品，透過長短期搭配滿足用電需求。

新方案對過去有購買綠電商品的用戶不會有影響，已成交的用戶會按照契約維持轉供。

供應鏈壓力 製造業、金融業綠電需求較多

台電在2023年首度開賣小額綠電，當時推出1萬度及5萬度，分別可以搭配1年、3年、5年期程，共有六種商品。2024年進一步納入自建離岸風電，推「日間型」與「全日型」 還可加購「冬日型」綠電。

黃美蓮表示，小額綠電推出後深受歡迎，預期今年的銷售量會比以往再增加。因為過去採競標制，發現來買的都是找短年期的較多，後來才決定賣一年期。後續也有用戶反映希望推出比照冬日加購的模式，才決定推出選月型產品。

黃美蓮表示，購買小額綠電的用戶以製造業居多，可能是受到供應鏈要求，或是自己嘗試小額購買，其次則是金融業，推測可能是因為ESG需求。