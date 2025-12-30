月租16萬！曹西平砸重金挺乾兒子開飾品店 2間店都在「精華地段」

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

資深藝人曹西平驚傳於昨（29）日深夜在家中驟逝，享壽66歲。他生前與乾兒子Jeremy開設飾品店，2間店都位於商圈精華區。西門町分店每月租金7萬元，2024年到台中一中街商圈展店，每月租金9萬元，單價達1.5萬元，門口還高掛著「曹西平回來了」紅布條。

曹西平生前與乾兒子Jeremy開設飾品店。（圖／翻攝自穿洞日常官網）

根據Ettoday報導，這2間店面皆屬於台北、台中的一級戰區，人潮量大。經查實價登錄，西門町分店11.7坪於2017年以每月7萬元出租，換算單價6000元；台中分店面包含隔壁服飾店面共12坪，在2023年以每月18萬元出租，「穿洞日常」6坪、每月9萬元，單價1.5萬元。

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示，西門町分店位於西門町比較偏一點的位置，且在巷弄內，觀光客比較不會逛到那一區，屬於目的型消費，但他認為以店面來看，現在要租每月也要10萬元以上，「以知名藝人開設的店來說，本身就自帶流量，加上租金總價不高，相信在疫後都有還不錯的收益。」

21世紀不動產資深仲介沈政興則認為，飾品店不需要大店面支撐，產品單價可從百元到千元，符合學生、上班族等消費習慣，「狹帶明星光環勢必翻轉率滿快的。」



