月租3萬沒問題！南韓租屋市場「國際生大撒幣」 國內學生只剩考試院…
據南韓媒體今天（2/4）報導，來到南韓留學的國際生人數逐漸增加，打亂了該國租屋市場行情，有房仲業者透露，許多國際學生根本不管當地租房價格，一開價就是月租金3萬元台幣，導致行情不斷被推高，國內學生找房困難，甚至只能睡在狹窄的「考試院」（南韓的低廉租屋處）。
據韓媒《亞洲經濟》報導，今年24歲、就讀漢陽大學的南韓大學生金某，近日看中一間保證金1千萬韓元（約21.6萬元台幣）、月租金70萬韓元（約1.5萬元台幣）的套房，才剛洽談沒多久，房仲就打電話通知他，房子已被一名中國籍留學生租走，對方開出月租金80萬韓元（約1.7萬元台幣）的條件，並將保證金壓到4百萬韓元（約8.6萬元台幣）。
金某無奈表示：「好不容易找到房子，就在眼前錯失，真的感到一陣空虛」、「現在大學生租房，已經不是在選房子，而是被逼著倉促決定的戰場。」
報導指出，隨著外籍留學生人數增加，首爾大學周邊的租屋處，開始出現「套房通膨」的現象，許多國際學生手頭資金寬裕，以高於行情的價格，搶下自己屬意的套房，南韓本地大學生被迫向外圍移動。
首爾東大門區的一名房仲透露：「有些留學生根本不管市場行情，一開價就是150萬韓元（約3.2萬元台幣），把租房當作逛街，這會進一步拉抬周邊房屋的行情。」
就讀慶熙大學、22歲的朴某訴苦：「房租、管理費、交通費加起來，我光是呼吸，一個月就要繳120萬韓元（約2.6萬元台幣），只能選離學校很遠的房子，或是空間狹窄的房間。」
統計資料顯示，南韓居住考試院（고시원）等「脆弱居所」的人數比例，已經從2010年的5.6%，上升至2023年的11.5%，翻了一倍左右。「考試院」是南韓的低廉租屋處，為了讓學生專心準備考試而出現，內部空間狹窄，租房者通常是經濟能力有限的青年。
根據南韓房地產平台的資料，首爾10處主要大學生活圈的平均居住成本，已經從2019年的55萬5千韓元（約1.2萬元台幣），上升至2025年的67萬2千韓元（約1.4萬元台幣），漲幅達21.1%，其中最高的是梨花女子大學生活圈，達到79萬4千韓元（約1.7萬元台幣），其次為慶熙大學的73萬4千韓元（約1.5萬元台幣），以及成均館大學的70萬4千韓元（約1.5萬元台幣）。
