月租4千也沒得停！ 雙北公有停車場「不保留車位」

雙北公有停車場月租不保留車位。（圖／TVBS）

雙北市公有停車場採用「月租不保留車位」制度，讓許多民眾感到困擾，即使繳納月租費也需與臨時停車的車輛一同排隊等候停車位。在板橋音樂公園地下停車場，月租費高達4000元，卻無法保證有車位可停，特別是下班時段在三重、板橋地區最為明顯。對此，雙北市停管單位解釋，此政策旨在確保公共資源公平分配，讓所有車主都有機會使用停車場，且月租費用相對較低，尤其在市中心等車位搶手的住商混合區域更為必要。

在板橋音樂公園地下停車場，平日下午B1樓層幾乎停滿，雖然下方兩層仍有空位，但許多民眾發現，即使是月租用戶，在晚上停車場滿位時，也必須與臨時停車的車輛一同排隊等候。這座由新北市委外經營的公有停車場，月租費用為4000元，契約中明確規定，依照新北市公有停車場管理規定，月票及臨時停放車輛都需依序進入停車場，不得固定車位。

部分民眾對此制度表示不滿，認為應該為月租戶保留車位，否則繳納月租費卻沒有位置可停，導致車輛只能堵塞在路口，造成更多困擾。有民眾表示，如果前面已有人在排隊，月租戶也無法要求對方讓開。另一位民眾則說，雖然自己幾年來停車幾乎沒遇過問題，但仍認為應該為月租車保留一些車位，避免月租車回來後無處可停的窘境。

新北市近300處公有停車場的月租政策皆相同，不保留特定車位。停管科回應表示，為使公共資源達到全民共享目的，轄管公有停車場月票採不限次數及不特定車位方式，不保留車位。台北市公有停車場亦採相同政策。

台北市交通局停管科長李杰儒解釋，台北市許多地區屬於住商混合區，除了周邊住戶的停車需求外，還有外來車輛的停車需求。特別是在信義計畫區或百貨公司周邊，尤其在周年慶等活動舉辦期間，常會出現車輛無法進場的情況。

停管處強調，路外停車場屬於公共財，且資源有限，為了讓所有車主都有公平使用停車場的機會，因此不提供保留或固定車位，僅提供價格相對低廉的月租費用。至於民營停車場則不在停管單位管轄範圍內，業者可依照停車條件自行訂定月租規則。

