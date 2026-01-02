月給家用8萬6！ 老婆嫌「不夠養3孩」 三寶媽嘆：10萬都撐不住





有了小孩後，家庭開銷勢必增加不少。一名育有3個孩子讀網友表示每個月給老婆8萬6千元，自己另外還要負擔房貸，老婆卻仍嫌不夠，讓他無奈感嘆「真的不夠嗎？」

該名網友在臉書社團《靠北婚姻－暢聊婚姻大小事》發文訴苦，表示自己與老婆有三名孩子，自己每個月都拿8萬6000元給老婆當家用，自己要另外負擔房貸、水電瓦斯與生活費，但老婆卻還是嫌他給的太少、不夠用，讓他無奈又不解，想問問大家看法，「這筆錢真的不夠嗎？」

▼已婚有三個孩子的原PO表示，自己會負擔房貸、水電瓦斯等雜支，另外還會給老婆8萬6千元，卻被老婆嫌給得太少，讓他十分無奈。（示意圖／取自Pexels）

此案例吸引許多網友留言討論，對於「一個月給8萬6千元」是否足夠，眾人看法不一。有一派網友認為原PO給的已經超出許多一般人能負擔的金額，算很不錯了，認為原PO的另一半不該嫌棄：「正常人一個月要賺86000元，是很難做到的」、「這樣還不夠的話，大多數人都要露宿街頭了」、「當然夠，雙薪有的才7萬至8萬元，不足是什麼不足呢？要說清楚，亂花錢的吧」、「能賺86000已經很厲害了，叫嫌棄的人去賺看看」、「很夠了！老婆還嫌的話請她自己去上班賺錢」。

▼有一派網友認為原PO月給8萬6千元已超出許多家庭，但也有另一派網友認為若要養育3個小孩，這個金額恐怕不夠。（示意圖／取自pixabay）

但也有網友畫重點，認為關鍵在於原PO有「三個小孩」，如今育兒成本高，每月8萬6千元可能只是剛好，真有不夠用的可能：「現在隨便吃飯，三餐+三個小孩+二個大人...差不多5萬」、「養三個小孩86000元應該剛好而已，存不到錢」、「要看有無栽培，像是補習費、才藝費、保險費、飲食習慣、衣著費、醫藥費等，節省的家庭，上面很多花費都沒有，一個月開銷三、四萬也有」、「我學長生一個女兒，一個月就拿給太太7萬，還是被說不夠喔，也沒有繳房貸、車貸，我覺得看怎麼養小孩」，也有同樣養育三個孩子的網友現身說法，直言「一個月10萬都不夠」：「我三個小孩一個月10萬，我都覺得不夠」，還有網友實際列出各項花費說明：「我覺得不夠，安親班費用、老大高中補習費、家裡開銷、勞健保費用、油錢、保險和維修費、孩子醫療險、手機費，物價上漲真的太誇張了，我們沒有房貸車貸負債，10萬都覺得過得很勉強」。

（封面示意圖／取自pixabay）

