月經亂、失眠、情緒起伏大？中醫解析女性荷爾蒙失調的真正原因

現代女性長期承受壓力、作息紊亂，容易出現月經不規則、失眠與情緒起伏等荷爾蒙失調症狀。中醫強調，問題往往不在單一數值，而是整體調控失衡。（圖片來源／freepik）

現代人生活步調緊湊，長時間承受工作與家庭壓力，加上熬夜、飲食不規律與情緒緊繃，使「荷爾蒙失調」成為近年女性門診中相當常見的健康困擾。

翰鳴堂中醫診所中醫師賴睿昕指出，臨床上，常見症狀包括月經不規則、經前症候群、更年期不適、情緒起伏大、睡眠品質下降，甚至影響受孕能力。「多數患者第一時間會選擇至內分泌科就診，透過抽血檢驗與荷爾蒙藥物介入治療，但仍有不少人即使數值接近正常，身體不適卻持續存在。」

對此，賴睿昕提出不同於「單一數值校正」的觀點。她強調，中醫雖然沒有「荷爾蒙」這個名詞，卻早已在數千年的臨床經驗中，建立起一套完整的內在調控理論。中醫更關注的是身體整體系統是否協調運作，而非單一激素的高低。

荷爾蒙失調不是單點問題，而是系統失衡

在中醫理論中，女性內分泌功能主要與「腎、肝、脾、心」四大臟腑密切相關。

賴睿昕說明，腎主生殖與發育，與卵巢功能與性荷爾蒙分泌息息相關；肝主疏泄，負責情緒調節、排卵與月經週期；脾主運化，是營養吸收與氣血生成的關鍵，提供荷爾蒙合成所需的物質基礎；心則主神明，與睡眠品質及大腦調控中樞密切相關。

當這些臟腑彼此協調，內分泌自然能穩定運作；一旦長期壓力、作息紊亂或情緒失衡，就可能打亂整體節律，反映為各種荷爾蒙失調症狀。因此，中醫在臨床上更重視「整體調控」，而非單純補充或抑制某一種荷爾蒙。

數值正常卻不舒服？中醫看見被忽略的節律問題

臨床上，不少患者抽血檢驗結果僅落在邊緣範圍，卻已出現明顯不適，如經期紊亂、潮熱盜汗、失眠、焦慮或慢性疲勞。賴睿昕指出，這類狀況往往代表神經與內分泌調控節奏被打亂，而非單一激素不足。

她強調，中醫透過辨證論治，從體質與症狀整體評估，調整腦部、自律神經與生殖系統之間的協調性，協助身體重新找回原有的分泌節律，這也是許多患者在接受中醫調理後，感覺整體狀態逐步改善的原因。

壓力與情緒，是現代女性荷爾蒙失調的關鍵因素

賴睿昕指出，現代女性的荷爾蒙失調，與長期壓力與情緒影響密不可分。「長時間處於高壓狀態，容易造成自律神經失衡，進而影響下視丘與腦下垂體的調控功能，導致內分泌系統運作紊亂。」

在中醫體質分類中，常見類型包括肝氣鬱結、心腎不交、肝脾失調等。這類患者往往同時合併失眠、胸悶、腸胃不適、情緒低落或焦慮等問題，若僅依賴荷爾蒙藥物處理，效果容易反覆。

除了中藥與針灸，近年中醫也逐漸將「精油芳香療法」納入輔助調理策略，作為穩定情緒與神經內分泌的重要工具。

賴睿昕表示，精油透過嗅覺系統，直接影響大腦邊緣系統，有助於調節自律神經與壓力相關荷爾蒙的分泌，對情緒型與壓力型荷爾蒙失調特別有幫助。

「臨床上，薰衣草精油常用於放鬆神經、改善睡眠；快樂鼠尾草被認為有助於女性內分泌平衡，緩解經前不適；天竺葵則可協助穩定情緒與促進循環。透過嗅吸、按摩或泡澡等方式，搭配中醫辨證調理，能讓身體在放鬆狀態下更有效回復平衡。」

薰衣草精油常用於放鬆神經、改善睡眠，搭配中醫辨證調理，能讓身體在放鬆狀態下更有效回復平衡。（圖片來源／freepik）

體質不同，調理方式也不同

在實際治療上，中醫會依患者體質進行細緻分型。「腎虛型患者常見怕冷、腰痠、經期延後；肝鬱型患者多有經前情緒波動、乳房脹痛；脾虛型患者容易疲倦、水腫、經血色淡；陰虛型患者則常出現潮熱、盜汗與失眠。」

賴睿昕強調，不同體質，所使用的中藥方劑、針灸穴位與精油選擇皆不相同，這正是中醫個別化調理的核心精神。

她表示，中醫調理荷爾蒙，須結合中藥、針灸、精油與生活型態調整四大方向。中藥協助調經與穩定排卵，針灸調節自律神經與內分泌軸線，精油幫助放鬆情緒與改善睡眠，而規律作息與飲食調整，則是讓療效得以長期維持的關鍵。

特別適合中醫整合調理的族群，包括抽血數值正常但症狀明顯者、不希望長期依賴荷爾蒙藥物者、停藥後反覆不適者，以及準備懷孕、希望改善體質與卵巢功能的女性。

賴睿昕總結指出，中醫改善荷爾蒙失調的核心，不在於「補多少」，而在於「調得準」。當身體節律、情緒與生活步調逐步回到平衡狀態，內分泌系統自然能穩定運作，這正是中醫在婦科與內分泌調理中，長期受到患者重視的關鍵所在。

