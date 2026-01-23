月經來就裂開！女乳頭破皮數月不癒 醫切片驚見罕見癌症

羅浮婦女診所放射科醫師林文瓊日前於社群平台分享一起罕見乳癌案例。該名女性患者因乳頭反覆破皮數月，傷口遲遲無法癒合而前往就診。患者表示，先前已在社區進行乳房攝影檢查，結果顯示正常，但症狀持續令她感到困擾。

林文瓊醫師當場使用超音波仔細掃描患者乳頭及周圍組織，同樣未發現異常狀況。檢查時發現，患者乳頭上的傷口僅約芝麻般大小，外觀看似即將癒合。然而，患者隨後透露關鍵資訊，表示每當傷口快要痊癒時，月經來潮便會導致傷口再度裂開，此情況已反覆發生數個月。

廣告 廣告

這項描述引起林文瓊醫師高度警覺。她表示，患者所描述的症狀正符合衛教中提及的警訊，若乳房皮膚出現無法癒合的破皮潰瘍，必須進行深入檢查。儘管影像檢查結果正常，林文瓊仍建議患者接受切片檢查，並協助轉介至皮膚科。

一週後，切片檢查結果出爐，確診為柏哲氏病（Paget's disease），這是一種癌細胞侵犯乳頭皮膚的罕見乳癌類型。林文瓊醫師表示，聽到診斷結果時感到頭皮發麻，慶幸當時仔細聆聽患者症狀描述，才能及時發現這種罕見癌症。

柏哲氏病是乳癌的特殊表現形式，癌細胞沿著乳腺管道向上延伸，浸潤至皮膚上皮層造成特殊症狀。這類非典型乳癌最大的診斷困難在於，其症狀與慢性皮膚發炎極為相似，容易造成診斷延誤。由於癌細胞浸潤在正常皮膚組織之間，沒有明顯邊界，因此超音波與乳房攝影等影像檢查難以偵測病灶存在。

林文瓊醫師強調，近年臨床上非典型症狀的乳癌病例明顯增加。她呼籲女性朋友，在乳房病變追蹤期間若出現三大警訊症狀，包括摸到新的乳房硬塊、出現不正常的乳頭分泌物，以及乳房有無法癒合的破皮潰瘍或乳頭凹陷，必須立即就醫進行進一步評估，避免延誤診斷風險。

根據醫療機構衛教資料，柏哲氏病雖不常見，但屬於可早期診斷的疾病，因其表現部位肉眼可見。皮膚切片檢查是最有效的診斷工具，治療方式包括乳房切除術及腋下淋巴腺清除術，與一般乳癌治療方式相同。醫師提醒，乳房病變進展可能快速，女性應定期接受乳房篩檢，並留意身體異常變化。

更多品觀點報導

冬天愛喝蘿蔔湯竟錯了！營養師揭防癌吃法：最有效

高雄長庚完成卵巢組織冷凍保存 為癌友帶來更多元的生育保留選擇

