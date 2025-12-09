月經來痛到要吃止痛藥！ 醫曝「4大痛經體質」應對症下藥

▲ (圖/恩主公醫院)

一名30多歲的張小姐因工作壓力大、久坐且不運動，每次月經前一週出現情緒起伏、焦慮、乳房脹痛等症狀，經期時更常痛到需服用止痛藥，最後就醫服用中藥調理，經前不適才逐漸趨緩。恩主公醫院中醫內婦兒科醫師蕭以釧表示，這些「每個月的不舒服」並非只是忍耐就能解決的小事，更有可能因此忽略其他婦科疾病，一旦症狀影響日常生活，或出現警訊，都應積極尋求專業協助，重拾健康的平衡週期。

8成女性為經痛所苦 壓力、生活習慣恐加劇不適感

痛經與經前症候群（PremenstrualSyndrome, PMS）是女性最常見但最容易被低估的健康問題。根據國民健康署資料，台灣超過八成育齡女性曾出現經痛症狀，其中約5～10%屬於影響日常生活的嚴重痛經。全美排名第一的醫院梅約診所Mayo Clinic，資料顯示多達 3/4（約 75%）的女性一生中會經歷不同程度的 PMS 不適症狀。這些不適症狀往往包括了腹痛、情緒波動、頭痛、疲倦與水腫等。

恩主公醫院中醫內婦兒科醫師蕭以釧指出，當代女性面臨的巨大壓力、不良睡眠及生活型態，正使這些症狀日益普遍。而中醫在調理緩解痛經與經前症候群時，會根據體質採用中藥、針灸與艾灸等多元方式。如中藥著重於調整整體臟腑功能，常以疏肝解鬱、活血化瘀、溫經散寒或補氣養血為主。針灸常取三陰交、關元、中極、太衝等穴位，調節子宮及骨盆區域的循環、減少發炎物質釋放。艾灸則適用於下腹冷痛、手腳冰冷等偏向「寒凝型」的痛經者，以溫熱的方式散寒止痛。

蕭以釧指出，女性常因痛經與經前症候群來診，月經週期的穩定仰賴下視丘-腦下垂體-卵巢（HPO）軸的調控，而現代生活型態恰恰是破壞這個平衡的關鍵，包括壓力與焦慮、睡眠不足、久坐不動以及飲食不當等，都會造成月經不適明顯增加。

蕭以釧說明，常見的痛經體質與表現如下：

1.氣滯血瘀型：典型表現為經期腹部脹痛、乳房脹痛，經色紫暗並常伴有血塊。調理上以疏肝理氣、活血化瘀為主。

2.寒凝胞宮型：表現為小腹冷痛，遇溫敷則能緩解，經量少且色暗，常有手腳冰冷狀況。調理需溫經散寒、暖宮止痛。

3.濕熱蘊結型：腹痛呈現灼熱感，經量多而濃稠有血塊，且常伴隨陰道分泌物增加。調理上以清熱除濕為重點。

4.氣血虛弱型：表現為腹部隱隱作痛（喜按），經量少色淡，臉色或唇色蒼白，容易感到疲倦頭暈。調理則需補氣養血、益氣止痛。

蕭以釧也提醒，若痛經合併特定症狀，則需警惕可能存在其他婦科疾病，應立即就醫進一步檢查，例如若痛經呈現逐年加重、止痛藥效果下降，並伴隨經血量過多、性交痛或不孕，需高度懷疑為子宮內膜異位症。若同時出現經血量過多、經期延長，或有頻尿、便秘等壓迫症狀，可能與子宮肌瘤相關。另外若痛經伴隨發燒、下腹持續疼痛、陰道分泌物增加或解尿疼痛，可能與骨盆腔發炎有關。

蕭以釧呼籲，月經是女性健康的晴雨表，中醫能根據個人體質提供最精準的調理。不要再忍受每個月的痛苦，一旦症狀影響日常生活，或出現上述警訊，都應積極尋求專業協助，重拾健康的平衡週期。

