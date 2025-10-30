月經友善 強化校園健康教育

講師設計有趣的小遊戲，帶領學員輕鬆學習月經週期知識。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

推動健康平權與營造支持性校園環境，性教育與月經友善教育已成為當前校園健康促進的重要議題，為提升基隆校護與教育工作者對此議題的專業理解與實務應用，基隆市衛生局舉辦「聽見青春的需求與性教育、月經友善校園知能培訓」，強化校園健康教育的實務連結。

訓練包含兩大主題：一是「『經』彩青春：校園月經健康與平權教育實務分享」，以科學與平權觀點，協助參與教師與校護正確認識月經、消除迷思，推動友善理解；二是「青春同行：性健康促進教材資源」，介紹適合不同年齡層學生的性健康教材及教學策略，協助教師與校護提供更具包容性與尊重的教育服務。

衛生局局長張賢政表示，正確的性教育能協助學生培養尊重、自我保護與健康人際互動的觀念，而月經友善校園則能消除性別刻板印象，促進生理健康與心理支持。