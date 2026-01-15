月經失調不只影響生育力！ 長期忽視不管恐增癌變風險





【NOW健康 編輯部／整理報導】28歲的林小姐一直以來月經週期都相當穩定，每28天來一次，經期約5天，經量適中。但近半年月經週期變得不規則，有時間隔45天，有時僅20天，經血量與經期長短也不再如以往一樣固定。此外，她還注意到臉上痘痘變多，體重增加了3公斤，且基礎體溫無明顯雙相變化。由於擔心月經異常可能影響將來的生育能力，於是決定到婦產科門診接受進一步檢查。



月經不規則2大類別 結構性與非結構性



國泰綜合院婦女醫學部生殖醫學科主任賴宗炫表示，月經週期是女性生殖系統按照固定節奏，週期性重複的一個生理模式，其正常範圍為21至35天，出血時間則介於2至7天，總經血量約20至80毫升，超出此範圍皆被歸類為異常子宮出血。月經不規則本身是一種症狀，而非單一疾病，其背後可能牽涉許多生理或病理的因素。根據國際婦產科聯盟（International Federation of Gynecology and Obstetrics，FIGO）提出的PALM-COEIN分類系統，月經不規則的原因可分為「結構性病因」（PALM）與「非結構性病因」（COEIN）2大類。



第1類：結構性病因（PALM）



▸P（Polyp）子宮內膜瘜肉： 常見於育齡女性，可能導致點狀出血或經期延長。

▸A（Adenomyosis）子宮腺肌症： 內膜組織侵入子宮肌層，引起經痛與經量增加。



▸L（Leiomyoma）子宮肌瘤： 尤其是黏膜下肌瘤，容易導致月經過多與不規則。



▸M（Malignancy and hyperplasia）惡性腫瘤與子宮內膜增生： 中年與更年期婦女特別需要注意。



第2類：非結構性病因（COEIN）



▸C（Coagulopathy）凝血異常： 如第8因子缺乏症、血小板功能障礙等。



▸O（Ovulatory dysfunction）排卵功能障礙： 最常見於青春期、多囊性卵巢症候群 （PCOS）、高泌乳素血症等。



▸E（Endometrial）子宮內膜原發性異常： 如感染或內膜反應異常。



▸I（Iatrogenic）醫源性： 如避孕藥、賀爾蒙治療、抗凝血劑等藥物影響。



▸N（Not yet classified）未分類原因： 如某些基因性異常或新興疾病。



月經異常 4大診斷方法與檢查重點



在診斷方面，賴宗炫指出，個案林小姐的臨床表現符合「排卵障礙型月經不規則」，最常見的病因之一便是多囊性卵巢症候群（PCOS）。在排卵障礙型月經不規則的情況下，可能出現月經稀少、痤瘡與多毛（雄性素過多現象）、體重上升與胰島素阻抗、無排卵性不孕以及基礎體溫呈現單相模式等表現。至於月經不規則該如何診斷呢？賴宗炫表示，月經週期不規則或是不正常出血者應該就醫檢查，透過病史、月經週期、出血情況、內診及超音波檢查，可初步釐清並評估是什麼因素導致異常出血。常見的診斷工具如下：



▸1.詳細病史與理學檢查： 了解初經年齡、週期規律性、經血量、服藥史、體重變化等。



▸2.荷爾蒙抽血檢查：

【FSH、LH、E2】判斷卵巢功能是否異常。

【TSH、Prolactin】排除甲狀腺與高泌乳素血症。

【Total & free testosterone】評估是否為高雄性素狀態。



▸3.骨盆超音波： 評估子宮與卵巢結構，觀察是否有多囊卵巢影像（≥12個卵泡或卵巢體積增大）。



▸4.子宮內膜取樣： 排除子宮內膜增生或惡性轉變，尤其是長期無排卵者。



治療月經不規則 依有無生育需求採取不同策略



月經不規則的處理原則除了著重於找出病因以外，還需依據病人的生育計畫給予對應的治療建議。通常無生育需求者會進行荷爾蒙與黃體素周期治療；有生育計畫者則根據生活型態調整，並給予排卵誘導藥物。



治療策略：無生育需求者



▸荷爾蒙治療： 口服避孕藥能有效調整週期，降低子宮內膜癌風險。

▸黃體素周期治療： 適合不能使用雌激素者，例如單用口服黃體素10至14天/月。



治療策略：有生育計畫者



▸生活型態調整： 體重減輕5%至10%即可顯著改善排卵，對多囊卵巢症候群（PCOS）患者尤其有效，是第1線的治療策略。



▸排卵誘導藥物： 首選為芳香酶抑制劑（Letrozole），效果較可洛米分（Clomiphene）佳且多胎機率較低。若口服藥無效，可進一步使用針劑式的人類停經後促性腺激素（human menopausal gonadotropins，hMG）或濾泡刺激素（follicle stimulating hormone，FSH）。



▸若無反應者可考慮： 腹腔鏡卵巢鑿孔術（Ovarian Drilling）或輔助生殖技術（如：人工授精或試管嬰兒）。



預防月經不規則 控制體重、飲食、壓力並避免藥物干擾



根據2023年《人類生殖學報》（Human Reproduction Update）的一項系統性回顧顯示，排卵障礙占女性不孕症的25%至30%。其中，多囊卵巢症候群導致長期無排卵與黃體素不足，不僅影響受孕，也會增加子宮內膜增生，甚至癌變的風險。那麼，該如何預防月經不規則呢？賴宗炫指出，避免亂經首先要養成良好的生活習慣，包括維持健康體重、均衡飲食、適度運動、充足睡眠、學會紓壓等，這些生活方式的調整都有助於維持內分泌平衡，減少月經失調的情形發生。以下為預防月經不規則的幾項生活建議：



▸保持健康體重： 將BMI控制在18至24之間。



▸規律運動與飲食： 能改善胰島素敏感性。



▸避免長期熬夜與過度壓力： 充足睡眠和適度紓壓可維持內分泌穩定。



▸避免濫用荷爾蒙或減重藥物： 不當使用可能干擾月經週期。



此外，建議女性定期接受婦科檢查，以便早期發現子宮內膜異常或卵巢問題。賴宗炫強調，健康的月經反映的是女性整體的身心狀態。雖然月經不規則相當常見，但它可能是身體發出的警訊。及早找出原因，搭配適當的治療與生活方式調整，不僅能改善月經週期，也有助於維護長期的生殖與內分泌健康。 （文章授權／優活健康網）



