月經平權政策上路2年！校園滿意度有待改善 民團提4建議

教育部自 2023 年起推動「友善提供多元生理用品計畫」，至今已逾兩年，學生團體與民間團體於今（27）日連同多名綠委，共同舉辦「落實月經平權，深化友善校園」記者會，呼籲教育部檢討政策執行情況，並提出檢討生理用品定點發放可近性、加強生理用品多元性、擴大經費補助範圍，以及落實全面月經教育等四點建議。

EdYouth台灣一滴優教育協會、社團法人全球小紅帽協會及台灣青年民主協會於今日召開記者會。

EdYouth台灣一滴優教育協會倡議專員馮于倢表示，現行計畫補助的級距畫分過於粗略，無法精準反映各校實際需求，可能出現小型學校補助過多、大型學校補助不足，進而影響補助資源分配之合理性與公平性。

馮于倢也說，各校擺放或管理生理用品的設備，如：收納盒、乾燥劑、壁掛勾等，皆不在現行計畫的補助範圍內，呼籲教育部應重新檢討各校之補助基準，並調整補助計畫內容，除補助生理用品費用之外，須一併將教育、發放、設備、宣傳、管理費用納入考量。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁提到，協會近年接獲多起案例，包括教師以月經污名化言論公然發表、學生因請生理假遭威嚇期中預警等，顯示校園對月經議題的理解仍不足。

楊姿潁分享，曾在高中演講時遇到生理期，廁所內雖擺有生理用品盒，打開卻是空的，也未做防潮處理，充分反映政策落實與現場實際仍存落差，且學生仍面臨「拿了會不會被說話」、「請假會不會被扣分」等壓力，因此呼籲讓月經在校園中成為自然、友善、無須羞愧的生命經驗。

小紅帽協會執行長林薇指出，根據協會 2024 年的調查結果，全台各級學校的政策實施滿意度為 3.1 分，滿分 5 分，可見落實狀況仍有待改善。而主要問題包含生理用品取用不易、門檻太高，同時，供應的生理用品發生數量不足、補充不及時、品項單一等情形，此外，政策缺乏宣傳且執行方式不明，使學生難以真正受惠。

與會團體共同呼籲教育部，政策上路已兩年，應攜手地方政府與各級學校，共同檢討校園生理用品定點發放之可近性及多元性，並擴大經費補助範圍，落實全面月經教育，讓「月經平權」不只是政策的口號，而是能夠真正落實到學生的日常生活中，打造月經友善的學習環境。

教育部學特司許嘉倩副司長回應，生理用品發放將結合性別平等教育推動，並採取不實名登記方式，讓學生以更隱私的方式取得物資。此外，「救窮」的同時不應該忽略「救急」，若搭配超商多元購買管道，校園中的發放定點仍應明確標示管理人員，確保學生安心領取。

國教署強調，月經教育將透過跨平台、多管道推廣，包含教材、課程影片、廣播與線上資源，目前已有：影片37部、教材68件，另有35則教材審查中。未來將持續透過性教育課程與校園多元宣導方式推廣，期望提升性別敏感度與月經知識普及。

