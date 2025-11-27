月經平權政策檢討 民團促增校園生理用品可近性

（中央社記者郭建伸台北27日電）教育部推動月經平權政策逾2年，不過民間團體調查，學生反映生理用品取得不便、數量與品項不足，甚至有3成學生根本不知道有此政策，呼籲增加生理用品的可近性、多元性，並擴大經費補助、落實全面月經教育。

教育部自2023年推動「友善提供多元生理用品計畫」，在全國各級學校和10個教育部所屬場館免費提供多元生理用品。民進黨立委黃捷、吳思瑤、張雅琳、陳培瑜、范雲今天偕全球小紅帽協會、台灣一滴優教育協會、台灣青年民主協會，共同舉辦「落實月經平權，多元生理用品政策上路兩年總檢討」記者會。

黃捷表示，教育部「友善提供多元生理用品計畫」政策上路滿2年，有部分縣市自行創立機制提升領取比率，雖然整體政策方向值得肯定，但各校執行成效不一，仍存在可近性不足、用品不夠多元等問題，盼藉由這次檢討能逐步落實月經平權。

小紅帽協會執行長林薇表示，根據協會2024年調查全台灣各級學校的政策滿意度，若滿分為5分的話，平均只有3.1分，距離政策落實仍有進步空間。

林薇指出，調查發現，學生、老師都反映生理用品取得不便，只放在健康中心或學務處，學生必須到較遠的處室才能取得生理用品，或是得口頭詢問老師，導致學生取得門檻提高，甚至有3成學生根本不曉得這項政策，顯示可能政策宣傳不足。

林薇提出4點呼籲，盼教育部能檢討政策執行。第一，增加生理用品的可近性，讓學生更方便取用；第二，提高生理用品多元性，例如學生需要不同尺寸衛生棉，或提供護墊與棉條；第三，擴大經費補助，避免學校沒有足夠預算購買生理用品；第四，落實高中、國中、國小不分性別的月經教育。

台灣一滴優教育協會倡議專員馮于倢指出，現行補助的級距劃分過於粗糙，無法精準反映各校需求，可能出現小型學校補助過多，大型學校則補助不足，建議教育部重新檢討各校補助基準，且一併將教育、發放、設備、宣傳與管理納入考量。（編輯：林克倫）1141127