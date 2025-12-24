月經杯、月經碟片、月經褲⋯好用嗎？盤點「7種生理用品」優缺比較
生理用品有很多種，如何挑選適合的？英國國民保健署（NHS）醫師、女性健康營養師海柔．華勒斯（DrHazelWallace）於《月經，不只是那幾天》一書中，以月經週期為視角，深入探討女性整體健康，透過回應荷爾蒙週期節奏、調整生活方式，幫助讀者掌握生理變化，擁抱自主人生。以下為原書摘文：
生理用品如何選擇？
選擇合適的生理用品時，沒有放諸四海皆準的答案。需要考慮的幾個因素包括：經血量多寡、日間或夜間使用、工作及活動，甚至是對環境的影響等。以下是一些關鍵要點，協助你決定哪些生理用品最適合自己在整個月經週期之間使用：
經血量多寡：確保生理用品符合你的出血量，無論是量少型、一般型或量多型。這在你的整個生理期間可能會改變，所以你也許會發現在生理期的不同日子裡，需要使用不同的生理用品。
舒適度：選擇最適合你的方式。有些人喜歡使用衛生棉條或月經杯等內置型用品，有些人則覺得使用衛生棉或穿著月經褲，比較舒適自在。
生活方式：想想你的日常生活作息。如果動態活動較多，衛生棉條或月經杯可能是你的首選，但在比較靜態的日子及睡覺、休息時，衛生棉或月經褲可能更適合。
對環境的影響：有些生理用品，例如月經杯、布衛生棉及月經褲等，較為環保，但它們並不像其他拋棄式生理用品一樣普及。
便利性：選擇易於使用和更換的生理用品，尤其是當你經常在外旅行或不一定能使用私人洗手間時。
成本：考慮長期成本。可重複使用的生理用品，前期費用可能較高，但長期使用下來比較省錢；而拋棄式生理用品雖然較便宜，但需要定期補貨。
盤點7種生理用品
1. 衛生棉條
使用方式：使用導管或用手指將衛生棉條置入陰道內
吸收量：量少至量多加強型（取決於尺寸）
更換頻率：每4～8小時或吸收到飽和狀態
優點：隱密性高，適合運動和游泳時使用吸收能力根據流量不同有多種選擇
缺點：如果睡眠時間超過8小時，請避免使用過夜
2. 衛生棉
使用方式：將有黏性的一面貼在內褲上
吸收量：量少型至量多型（因衛生棉厚度和大小而異）
更換頻率：每4～6小時或吸收到飽和狀態
優點：夜用型衛生棉無須更換非常適合使用過夜且廣泛使用
缺點：使用上可能會覺得有點厚重，而且不適合游泳
3. 護墊
使用方式：將有黏性的一面貼在內褲上
吸收量：吸收少量出血
更換頻率：每4～6小時
優點：適用於少量出血或月經開始及快結束微量出血時
缺點：吸收力極低
4. 月經杯
使用方式：折疊並置入陰道，確保月經杯完全打開，以形成真空狀態。取出時，捏住杯體底部，以解除真空狀態，再輕輕將月經杯拉出。
吸收量：可盛裝經血的容量，相當於約2～4條一般型衛生棉條的吸收量，視尺寸和品牌而定
更換頻率：每8～12小時取出月經杯，視經血量而定
優點：可重複使用、環保、長時間使用（最多可達12小時）、長期使用比較划算
缺點：置入與取出的學習過程可能會弄得很髒亂，不適合每個人；若使用月經杯，可能導致避孕環脫落
5. 月經碟片
使用方式：將月經碟片兩邊捏在一起，使其與衛生棉條一樣大小，然後將它朝下向後置入陰道。將碟片往後推，直到它以垂直的角度正好卡在恥骨後方，確保能完全包覆子宮頸。
吸收量：可盛裝經血的容量，相當於約4～5條一般型衛生棉條的吸收量，視品牌而定
更換頻率：每8～12小時取出月經碟片，視經血量而定
優點：可重複使用、環保、長時間使用（最多可達12小時）、長期使用比較划算在一項比較生理用品的研究中發現，月經碟片能盛裝最多經血量，生理期間也能享受性愛，並保持乾淨清爽
缺點：入與取出的學習過程可能會弄得很髒亂，使用尚不普及
6. 月經褲
使用方式：穿著方式與一般內褲相同。使用後，先用冷水沖洗後再清洗，然後風乾，以保持吸水性
吸收量：量少型至量多型（因品牌和款式而異）
更換頻率：可穿8～12小時或吸收至飽和狀態
優點：可重複使用、舒適，適合穿著過夜
缺點：前期費用昂貴，需要經常清洗，在一項比較生理用品的研究中發現，月經褲盛裝的經血量最少
7. 布衛生棉
使用方式：將布衛生棉放在內褲上，再用暗扣固定兩側的布棉翅膀。使用後，用冷水沖洗，然後與衣物一起清洗。
吸收量：量少型至量多型（因衛生棉厚度和大小而異）
更換頻率：每4～6小時
優點：可重複使用、環保，有各種尺寸和設計可供選擇
缺點：需要清洗，使用上可能感覺較厚重
關於月經貧窮的一點說明
當人們買不起或無法取得生理用品、衛生設施，以及正確管理月經週期所需的資訊時，就會出現月經貧窮（period poverty）。英國行動援助（Action Aid）組織最近的一項調查報告發現，在英國，超過五分之一的女性和有月經來潮的婦女，現正處於難以負擔生理用品的困境。
當有人無法輕鬆地管理自己的經期時，可能會導致曠課或缺勤、健康問題，以及衍生尷尬或羞恥感。如果你或你認識的人在獲取生理用品時面臨難題，或者你想了解更多資訊以及如何提供支持，請查看以下各種組織、慈善機構和計畫：
英國政府生理用品計畫（UKGovernment Period Product Scheme）：為英國各地學校和學院的學生提供免費的生理用品。
英國月經貧窮慈善機構（PeriodPovertyUK）：為經歷月經貧窮的人提供協助和資源。
Freedom4Girls慈善機構：致力破除對月經的成見，提供教育及發送生理產品，著重於永續且經濟實惠的選擇。
HeyGirls：一家屢獲殊榮的社會企業，提供生理用品給地方當局和教育機構，旨在消除英國的月經貧窮。
（本文摘自／月經，不只是那幾天：順應荷爾蒙變化，八面向解決女性99%健康問題／啟示出版）
