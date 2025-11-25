月經痛到無法正常生活！35歲女竟是「子宮肌腺瘤」惹禍

35歲的李小姐近三年因生理期腹痛難耐，嚴重影響日常生活，經診斷發現是子宮肌腺瘤所致。透過腹腔鏡與婦科超音波導引的微波消融治療後，李小姐症狀獲得大幅改善。

子宮肌腺瘤是一種子宮內膜異位的疾病，指子宮內膜腺體組織出現在子宮肌肉層內，導致子宮壁增厚、慢性發炎。（示意圖／Pixabay）

子宮肌腺瘤是一種子宮內膜異位的疾病，指子宮內膜腺體組織出現在子宮肌肉層內，導致子宮壁增厚、慢性發炎。台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會理事長陳國瑚表示：「子宮肌腺瘤好發於35-50歲的女性，是生育年齡婦女重要的婦科疾病，台灣地區婦女的盛行率約有20-30％，在不孕的女性中也相當常見。」

廣告 廣告

台北慈濟醫院婦產部陳國瑚部長進一步解釋，當異位的內膜組織在月經週期受到賀爾蒙刺激時會腫脹發炎，可能引發劇烈腹痛、經血過多以及壓迫膀胱導致頻尿等症狀。長期下來更會因為子宮結構性改變與慢性發炎而影響受孕。形成原因多與經血逆流及免疫功能異常有關。

臨床診斷子宮肌腺瘤可透過病人主訴、內診、超音波及抽血檢查來判斷。過去的治療方式主要有藥物及手術摘除子宮兩種。藥物治療雖可暫時控制經痛與經血過多，但長期使用荷爾蒙類藥物抑制劑容易出現類似停經更年期的副作用，如熱潮紅、盜汗與骨質疏鬆。

在腹腔鏡及婦科超音波的導引下，將消融針精準進入病灶，釋放高能量微波破壞異常內膜腺體組織，使其失去活性而逐漸縮小。（圖／台北慈濟醫院）

手術治療方面，完全切除子宮雖能徹底移除病灶，但對希望保留子宮或仍有生育計畫的女性而言代價較大；而局部切除子宮肌腺瘤則無法完全清除，症狀改善有限。隨著醫療科技進步，微波消融成為近年來的治療新選擇。

「微波消融治療的範圍可透過影像導引精準掌握，不容易傷害周邊組織，也因為術中保護子宮內膜，病人術後不影響懷孕。」陳國瑚部長說明，醫師在腹腔鏡及婦科超音波的導引下，將消融針精準進入病灶，釋放高能量微波破壞異常內膜腺體組織，使其失去活性而逐漸縮小壞死，達到止痛與減少經血的治療目的。

陳國瑚部長看診示意照。（圖／台北慈濟醫院）

陳國瑚部長強調，微波消融治療術後疼痛感低、併發症風險也較小，根據臨床追蹤，近九成的病人預後狀況良好，能恢復正常月經週期，經痛大為改善，提升生活品質。

最後，陳國瑚部長提醒女性應定期接受婦科健康檢查，透過子宮頸抹片、抽血與骨盆腔超音波可早期發現異常，及時介入治療。如出現相關症狀，建議尋求專業醫師診斷，與醫師討論最適切的治療方式並定期追蹤，以維護生活品質。

延伸閱讀

嫦娥六號帶回月背土壤黏黏的？陸科研團隊破解黏性之謎

宜蘭4.9顆星「鹿爺爺農場」12/1歇業！網淚：全台最乾淨農場

劉世芳小橘書「公主病」爆失言 卓榮泰、民進黨團都不敢挺