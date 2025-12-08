「月經神仙水」稱緩經痛狂銷出圈！市場賣斷貨 官方、醫生回應「不可以」

因能緩解經痛，被網友稱為「月經神仙水」的勁酒在今年熱銷出圈，不過官方和醫師對其效用直言「不可以」。圖／翻攝自百度

中國近期流行一款被網友號稱「月經神仙水」的酒品「勁酒」，有網路主播介紹喝它後手腳不冰涼、不掉髮，甚至還能緩解經痛，誇是「大女人該喝的酒」。在這樣的口碑宣傳下，勁酒不只一度衝上微博熱搜，甚至今年下半年度，在河南、廣東等區域出現缺貨的情況。不過，官方直播面對網友提問，也明確表示月經期間不可以喝酒；有醫師也對此回應，沒有科學依據證明含酒精飲料可以調節月經，對於月經不規律的女性，不推薦任何酒類。

勁酒在社群網路上，起初被貼上「中國威士忌」的標籤，衍生出各種調酒配方，有網友表示喝完它有緩解經痛的效果，稱勁酒是「月經神仙水」而廣為流傳。酒公司「勁牌」也順勢跟進話題，市場亦朝女性客群調整。在12月5日「勁酒被稱為月經神仙水」這一話題登上熱搜，引發熱議，也在市面上熱銷，甚至河南、廣東等部分地區在下半年度，因為消費量突增，儲備不足導致缺貨的狀況。

不過勁酒是否真的能緩解經痛？公司對此回應，產品主推功效一直是「調節免疫抗疲勞」，沒有確切地在經痛方面的說明，也確實有收到一些消費者反應有這樣的效用，但具體情況因人而異，若消費者有月經推遲或不規律的情況，建議尋求醫生幫助；官方社群平台直播，面對網友提問「月經期間能否喝勁酒」直言「不可以」，表示月經期間都不建議喝酒，「這不是開玩笑」；有婦科醫師對此也做出回應指出，沒有科學依據證明含酒精飲料可以調節月經，對於月經不規律的女性，不推薦任何酒類。

根據媒體報導，中國近年酒類消費普遍慘淡，白酒尤其陷入庫存危機，主因源於年輕人不喜它度數過高、難以入口，以及價格高昂，相比之下，勁酒較低的度數，含有當歸、黃芪的草本成分，增添了一層微醺和健康的印象。酒類業者稱勁酒的成功源於「極致的性價比」，滿足了當下大環境老百姓的消費趨勢，而它轉推女性市場收穫的流量只是「偶然」。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



