「月經神仙水」突爆火！女性用戶增4百萬賣到斷貨 醫生緊急喊停

大陸保健酒品牌「勁酒」近日在社交平台意外爆紅，被部分網友稱為「月經神仙水」，甚至出現自製「勁酒調理配方」、「調經飲」等內容。不少使用者分享，以勁酒搭配可樂、養樂多、咖啡等飲品的「特調」方式，具有緩解經痛、脫髮等效果。專業醫師明確指出，此類說法缺乏科學依據，甚至可能帶來健康風險。

綜合陸媒報導，勁酒被網友戲稱為「中國威士忌」，衍生出上百種以其為基酒的調酒配方；同時，不少社群內容將勁酒與女性健康綁定，使品牌在年輕女性族群中意外走紅。對此，勁牌公司順勢調整行銷方向，強化女性消費族群。今年10月，勁牌總裁王楠波透露，近兩年勁酒新增年輕用戶約900萬，其中女性消費者就占近400萬。

不僅如此，「勁酒被稱為月經神仙水」話題更於近日登上熱搜。面對外界熱議，勁酒客服回應，確實接獲部分使用者反映飲用後「似乎改善月經不適」，但強調效果因人而異。客服並表示，產品主打功能始終是「免疫調節」與「抗疲勞」，公司從未宣稱具有調經或治療痛經的醫療功效。

受到社交平台效應帶動，部分地區勁酒出現短暫缺貨。河南、廣東多家煙酒店店家表示，近期客量明顯增加。有店家透露，125ml等小瓶裝一度全數售罄。對此，接近勁牌的人士指出，缺貨主要因需求暴增，導致先前備貨不足，加上勁酒調配需提取藥材成分，調製後還需陳釀半年，因此補貨速度相對有限。

然而，醫療界對「勁酒能調經」的說法持強烈反對。華西天府醫院婦科醫師直言，「沒有任何科學證據證明酒精飲料能調節月經」，更強調月經不規律者不建議飲酒。

此外，鄭州大學第二附屬醫院臨床營養科醫師指出，勁酒含當歸、黃芪等活血成分，可能加重經期出血；而酒精本身會促進前列腺素分泌，使子宮痙攣更劇烈，進而「加重痛經」。世界衛生組織也明確指出，經期飲酒會使痛經風險增加2.3倍、經血量增加約40％。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

