月經神仙水？陸知名壯陽酒靠女性市場翻身 醫師籲經期應禁酒

大陸曾以「補腎壯陽」標籤占據中年男性市場的勁酒，因被網友封為「姨媽神仙水」而打開全新客群，2025年上半年紅標勁酒銷售暴增50%，但醫師警告經期飲酒風險提升2.3倍。

世界衛生組織明確指出，經期飲酒使痛經風險提升2.3倍，經量增加40%。（圖／翻攝《每日經濟新聞》）

《每日經濟新聞》5日報導，勁牌總裁王楠波今年10月在武漢酒博會透露，今年勁牌總體業績增長約10%，其中勁酒增長20多個點。過去兩年抖音、小紅書上用戶自發創建的「中國人自己的威士忌」、「大女人的酒」等話題，為品牌帶來900萬年輕用戶（18歲至30歲），其中女性用戶400萬。2024年勁酒銷售額達125億元人民幣（約552億元新台幣）。

2023年初，小紅書用戶評價一瓶15塊錢人民幣（約66元新台幣）的紅標勁酒是「便宜大碗的國產威士忌」，隨後啟發博主嘗試「勁酒+水溶C100」、「勁酒+紅牛」等1.0版配方。2023年底，有女性用戶在小紅書分享喝勁酒緩解痛經的貼文，將其稱為「姨媽神仙水」，迅速引起女性用戶共鳴。

醫生提醒沒有科學依據證明含酒精飲料可以調節月經。（圖／翻攝《每日經濟新聞》）

2025年秋季，社群平台與「勁酒」相關內容激增，小紅書相關筆記突破10萬條。目前全網至少已有上百種以勁酒為基酒的調酒配方，包括「養生版長島冰茶」是勁酒+冰紅茶+檸檬+薄荷，「姨媽神仙水」是勁酒+紅糖薑茶+桂圓乾等。勁酒捕捉趨勢後，從「熬夜回血」、「補氣血」等角度與各平台博主合作，將形象從「男性飯局酒」重塑為「女性微醺養生酒」。

對於勁酒調節女性月經的說法，華西互聯網醫院華西天府醫院的婦科醫師表示，沒有科學依據證明含酒精飲料可以調節月經，對於月經不規律的女性，不推薦任何酒類。鄭州大學第二附屬醫院臨床營養科主治醫師葛惠娜指出，勁酒含當歸、黃芪等活血藥材，理論上可能加重經期出血，酒精會刺激前列腺素分泌，導致子宮痙攣性收縮加劇，加重痛經症狀。世界衛生組織明確指出，經期飲酒使痛經風險提升2.3倍，經量增加40%。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

