月經超過7天還不停？醫師揭「月經淋漓不止」7大原因，教你調理方法與生活對策

月經是每月一次的子宮內膜剝落出血，期間通常為5-7天，若超過7天以上仍持續滴滴答答出血，就是所謂的「月經淋漓不止」。因為造成月經淋漓不止的可能原因相當多，建議先看西醫檢查找出真的月經出血不止的原因，若沒有其他因素，比較能歸類中醫的機轉如氣虛等，再尋求中醫治療。

中西醫專家婦科觀點：陳曉萱醫師＆愛群生殖中心副院長馬佩君醫師

月經淋漓不止的常見原因

1.沒有排卵，黃體素不足

2.子宮肌瘤、息肉導致子宮收縮問題

3.剖腹產後子宮縫合處局部積血

4.流產後胚胎剝落不完全

5.剛開始使用荷爾蒙如避孕藥等

6.剛開始使用柳培林等針劑

7.甲狀腺功能異常

月經淋漓不止一定要看醫生嗎？

以原因來看，如果是子宮肌瘤影響收縮出血、出血量大不停等比較危險的狀況，就要特別小心。以症狀來看，若月經滴滴答答一整個月都沒有停，或是連續兩次生理期都有月經淋漓不止的狀況，都建議就醫檢查。

我會推薦先看西醫，接受相關檢查，以找出造成月經淋漓不止的原因，在排除子宮肌瘤、子宮息肉等器質性問題之後，也可以考慮透過中醫方法調理體質，幫助改善。

月經淋漓不止的中醫調理方法

從中醫觀點來看，常見容易出現月經淋漓不止的體質，有「氣虛不攝血」、「陰虛內熱」、「血瘀」等，調理方式各有不同。

氣虛不攝血：氣虛除了會讓人比較疲倦，也可能導致月經無法乾淨，因此養氣可以協助經血停止。

陰虛內熱：經常伴隨五心煩熱（包含兩手手心、兩足足心、心胸）、潮熱、睡眠不佳的狀況，需要滋陰調養才能改善症狀。

血瘀：子宮收縮不佳，導致經血排出不順暢，伴隨血塊、腹悶等。

月經淋漓不止的生活對策

除了器質性問題之外，月經淋漓不止經常和荷爾蒙有關，因此養成良好的睡眠和生活習慣就非常重要，盡量不要日夜顛倒，不要熬夜，而是要早睡早起，生活作息要規律，並且建立運動習慣，練習釋放壓力，避免酒精等，這些建議看似老生常談，其實只要多付出一分努力，就可以減少一分對於荷爾蒙的干擾，而把荷爾蒙調整回來，基本上就可以降低部分導致月經淋漓的原因，讓生理期清爽結束！

我也建議女性一定要做婦科的定期健康檢查，例如：每年定期接受子宮頸抹片檢查，以及每1-2年一次的超音波檢查，藉此早期發現婦科的異狀或病變，及早發現及早治療，就有助於避免小困擾累積成大疾病。

養孕專家中醫院長 陳曉萱

