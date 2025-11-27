好醫師新聞網記者張本篤／台南報導

圖：部立臺南醫院中醫科謝淑鳳醫師／臺南醫院提供

五十多歲的賴女士與許女士皆因月經的困擾前來就診，兩人的月經量都很大，幾乎一小時就要換一片衛生棉，有時候從坐姿站起時會感覺到一股熱流，經量大至血流到褲子上。出血時間一長，又會出現頭暈、心悸，甚至活動就會喘的狀況，對生活與工作造成很大的困擾。

衛生福利部臺南醫院中醫科謝淑鳳醫師表示，月經來潮是育齡期婦女的正常生理現象，經血的排出可以促進婦女身體代謝，然而過量的月經卻會使婦女產生氣血兩虛的虛證。輕微者頭暈疲倦，嚴重的可以造成貧血，產生心悸、喘促、無力甚至暈倒，對工作生活影響劇烈。

中醫書籍中對於月經量異常的形容非常具體-「崩漏症」，用山崩來形容月經大量排出，如山之崩塌；出血時間延長、拖拖拉拉、又如水從屋頂孔隙滴落。針對崩漏症，中醫婦科有三字心法-熱、虛、瘀。熱迫血行導致出血，氣虛不能攝血使血流不止，瘀血影響凝血，三者為崩漏症最常見的病因病機。

氣虛不能攝血，治療用補氣，常選用黃耆類方劑；出血後的血虛症則用養血來補養；熱症根據不同臟腑的熱來處理，經常動腦的族群以清心火為主，飲食嗜辣重口味的多半需要清胃熱，壓力大時常發怒的婦女則清肝熱，熬夜晚睡夜貓族考慮滋陰清熱；辨證論治一般多能取效。然而，賴女士有子宮腺肌症，許女士有子宮肌瘤，兩位皆非單純的虛與熱，當合併有子宮疾病時瘀症出現，治療就會棘手許多。這時候婦產科醫師會提供手術治療的選項，然而面對開刀，民眾多半會猶豫並尋求其他治療。

賴女士在經過中醫用藥治療後，目前月經已無崩症，精神體力恢復許多，子宮腺肌症部分則持續追蹤。許女士在中西合併治療後，現在不需要吃止血藥，體力正在恢復；因為肌瘤的位置較為影響子宮收縮，所以還需要持續治療並觀察。

謝淑鳳醫師說，如果出血量不能良好控制，還是會建議手術處理，若是中西合併後能連續3個週期都是正常出血量，那就可以繼續藥物治療。生活起居方面，避免攝取辛辣食物，不要勞累，睡眠充足都是減少出血的重要行為。