月經量異常「崩漏症」 中醫師：常見病因「熱、虛、瘀」

年齡50多歲的賴女士與許女士皆因月經的困擾尋求醫治，兩人的月經量都很大，幾乎1小時就要換一片衛生棉，時常從坐姿站起即感覺有一股熱流，經血量大至流到褲子上，加上出血時間一長，亦伴隨頭暈、心悸，甚至稍一動就會喘的狀況，造成日常生活與工作上極大的困擾。

衛生福利部台南醫院中醫科醫師謝淑鳳表示，月經來潮是育齡期婦女的正常生理現象，經血的排出可以促進婦女身體代謝，然而過量的月經卻會使婦女產生氣血兩虛的虛證；輕微者頭暈疲倦，情況嚴重則會造成貧血，並產生心悸、喘促、無力甚至暈倒，影響工作及生活至鉅。

「崩漏症」係中醫書籍對於月經量異常的具體形容，謝淑鳳指出，用山崩來形容月經大量排出，如山之崩塌；出血時間延長、拖拖拉拉、又如水從屋頂孔隙滴落。針對「崩漏症」，中醫婦科有三字心法，「熱、虛、瘀」，「熱迫血行」導致出血，「氣虛不能攝血」使血流不止，「瘀血」影響凝血，三者為「崩漏症」最常見的病因病機。

「氣虛不能攝血」，治療用補氣，常選用黃耆類方劑；出血後的「血虛症」則用養血來補養。「熱症」則根據不同臟腑的熱來處理，經常動腦的族群以清心火為主，飲食嗜辣、重口味的多半需清胃熱，壓力大、常發怒的婦女則清肝熱，熬夜晚睡的夜貓族需考慮滋陰清熱；辨證論治一般多能取效。

然而，賴女士有子宮腺肌症，許女士則有子宮肌瘤，兩位皆非單純的虛與熱，謝淑鳳強調，「當合併有子宮疾病時瘀症出現，治療就會棘手許多」，此時，婦產科醫師會提供手術治療的選項，然而，面對開刀，民眾多半會猶豫並尋求其它治療方式。

賴女士經中醫用藥治療後，目前月經已無崩症，精神體力恢復許多，子宮腺肌症部分則持續追蹤。許女士則在中西合併治療後，目前已不需服用止血藥，體力正逐漸恢復中，但因肌瘤的位置較影響子宮收縮，仍需持續治療觀察。

謝淑鳳再次強調，如果出血量無法良好控制，建議手術處理；中西合併治療後，連續3個週期皆為正常出血量，即可繼續藥物治療。生活起居方面，需避免攝取辛辣食物、不要勞累、睡眠充足等，都是減少出血的重要行為。

