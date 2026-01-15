月經一來就拉肚子？營養師揭「3原因」加速腸道蠕動：這樣吃可舒緩

相信很多女生都有這種經驗，生理期剛來時，腸道特別敏感，感覺像拉肚子跑廁所的次數也明顯增加。為什麼會這樣呢？《優活健康網》特選此篇，營養師指出，這是生理週期導致女性荷爾蒙變化的結果，當前列腺素濃度增加，黃體酮濃度下降，兩者會同時促進腸胃蠕動，導致女性增加排便。







3大原因增加生理期排便



1. 前列腺素（Prostaglandins）：濃度增加，引發子宮收縮

食物的力量．營養師呂美寶指出，生理期來的第1～2天時，子宮內膜會釋放較多的前列腺素，讓子宮強烈收縮以剝離內膜，排出經血（也容易引發經痛）。不過它也會同時作用在腸道的平滑肌，讓腸道蠕動加快，因此容易出現軟便或腹瀉的狀況。經期第3天後，前列腺素濃度快速下降，症狀就會緩解。

2. 黃體酮（Progesterone）：濃度下降，促進腸道蠕動

月經來臨前的1～2週，妳會容易有便秘和腹脹的狀況，這是因為身體為了迎接可能的懷孕而分泌更多的黃體酮，使得腸道平滑肌比較放鬆，就比較容易「停滯」或是「慢慢動」。

廣告 廣告

當月經剛來時，雌激素與黃體素都下降了，也解除了有如抑制腸道蠕動的「煞車機制」，再加上前列腺素濃度快速升高，因此腸道蠕動更加劇，造成排便頻率和稀便現象增加。

3. 壓力與經痛的間接影響

如果經有經痛，加上情緒緊張，也會讓腸道神經系統更活躍，加重了腹瀉的發生機率。





如何用飲食營養來調理？



呂美寶列出女性可優先考量的營養素參考：

Omega3脂肪酸： 它能抑制過多促炎性的前列腺素生成，減少子宮與腸道的過度收縮，食物來源如鯖魚、鮭魚、秋刀魚、亞麻籽或奇亞籽等。如果妳經常在生理期有經痛或腸道蠕動過快的狀況，建議妳平時也可補充魚油Omega-3（搭配琉璃苣油GLA也是調節前列腺素的好選擇）。

鎂離子： 它能幫助放鬆平滑肌、降低痙攣，常見於深綠色蔬菜、南瓜子、杏仁、糙米、燕麥、純黑巧克力或可可粉（生理期時喝熱巧克力緩解的原因在這裡）。

維生素D： 也是重要角色，它能幫助調節免疫與抗發炎反應，適度日曬很重要，食物來源也跟Omega-3一樣，因為魚類油脂中的維生素D含量很豐富。

多些水溶性膳食纖維：水溶性膳食纖維可吸附水分，改善糞便成形，像木耳、蘋果泥都是不錯選擇；比例上，菜梗類多的非水溶性纖維可以少些，或是以綠色嫩葉為主，以免纖維過度刺激腸道蠕動。但如果當下腹瀉很嚴重，建議先以低渣、溫熱、好消化的食物為主，等腸道恢復後，再回到平時的纖維量。

以上都是能讓生理期比較穩定舒服的營養素，功能醫學營養師呂美寶建議，平時就要從飲食中攝取，讓一整月的週期都健康順暢，別到了不舒服時才臨時抱佛腳。

經期時保暖腹部與腰部，像是用熱水袋熱敷，能減少子宮與腸道痙攣。另外，別忘了適度減壓放鬆，深呼吸、冥想或泡溫水澡，都能穩定腸腦軸的訊號傳導，讓妳的生理期可以平穩度過。

延伸閱讀：

月經快來前特別想吃甜、暴食？醫揭「背後真正原因」 教你6招吃得開心不內疚

月經來前頭痛想吐？醫揭「關鍵原因」 5大保健品緩解不適

（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：月經一來就拉肚子？專家揭「背後3大原因」 多吃這些食物能舒緩）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為月經一來就拉肚子？營養師揭「3原因」加速腸道蠕動：這樣吃可舒緩