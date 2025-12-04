月經一來就痛爆！竟是子宮肌腺瘤作祟 微波消融術成新解方、還可保住生育力

微波消融術能大幅緩解子宮肌腺瘤產生的劇痛，還能保住生育能力。（Gemini生成示意圖）

月經一來就爆痛，讓生活受到嚴重影響，可能不只是「普通經痛」！35歲的李小姐過去3年每到生理期就疼痛難耐，甚至影響工作與日常生活。到台北慈濟醫院就診才發現，原來是子宮肌腺瘤作祟。早期可能需靠藥物抑制疼痛，甚至切除子宮、影響生育，隨著醫療科技進步，微波消融術成為新選擇，不僅能緩解疼痛，還能保留生育力，讓患者重拾生活品質。

子宮肌腺瘤是指子宮內膜組織異位生長於子宮肌層內，導致子宮壁增厚與慢性發炎。當這些異位組織在月經週期受到荷爾蒙刺激時，容易引起劇烈腹痛、經血過多，甚至因子宮增厚壓迫膀胱而頻尿。慈濟醫院婦產部陳國瑚部長提到，台灣35至50歲女性約有20到30%罹患此症，不孕女性中更為常見。

傳統治療方式包括藥物抑制經痛或手術切除子宮。藥物雖可暫時緩解症狀，但長期使用可能出現熱潮紅、盜汗、骨質疏鬆等副作用；手術雖能徹底移除病灶，但對仍想生育的女性而言，代價過大。局部切除則容易遺留病灶，症狀改善有限。

近年來，微波消融術成為有效新選擇。醫師在腹腔鏡及超音波導引下，精準將微波能量傳入病灶，使異常內膜腺體失去活性逐漸縮小壞死。此方法術後疼痛低、併發症少，且保護子宮內膜，患者仍可懷孕。臨床追蹤顯示，九成患者術後月經恢復正常，經痛明顯改善，生活品質大幅提升。

陳國瑚醫師提醒，女性應定期接受婦科檢查，若出現經痛劇烈、經血過多或頻尿等症狀，應及早就醫診斷，與醫師討論最適合的治療方式，避免病情惡化。



