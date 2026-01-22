月繳42萬利息！前主播母遭詐「抵押5房」：3個月沒還就法拍 悲慘下場曝

前主播黃芓期透露，近70歲的母親遭遇「假檢警」詐騙，甚至在詐團誘導下，將名下5間小套房向地下錢莊抵押借款600萬。圖／取自黃芓期臉書

詐騙集團手法推陳出新，一不小心就會上當！前主播黃芓期日前在節目《新聞挖挖哇》中透露，近70歲的母親遭遇「假檢警」詐騙，不僅被騙得團團轉，更在詐騙集團誘導下，將名下5間小套房向地下錢莊抵押借款600萬。高達84%的年息讓母親每月需扛42萬利息，險些傾家蕩產，所幸黃芓期及時介入處理，才保住老本。

這通電話毀了退休生活

黃芓期表示，母親接到自稱警察與檢察官的電話，指控其帳戶涉及洗錢與命案，要求繳交500萬「保證金」。母親第一時間表示沒錢，卻在對方不斷恐嚇與套話下，透露自己名下擁有5間小套房。

黃芓期指出，由於黃母年事已高，銀行拒絕核貸，詐騙集團竟安排代書，將母親帶往地下錢莊借款600萬元。圖／取自黃芓期臉書

銀行拒借轉向高利貸 月息高達42萬

詐騙集團隨即因勢利導，要求黃母抵押房產籌錢。由於黃母年事已高，銀行拒絕核貸，詐騙集團竟安排代書，將母親帶往民間借貸（地下錢莊）借款600萬元。該筆借款條件極度嚴苛，月息高達7%（每月需繳42萬），年息更達驚人的84%，並逼迫母親簽下本票。現場來賓呂文婉聽聞後不禁驚呼：「簡直是吸血鬼！」

女兒機警救援 驚險保住房產

直到姊姊察覺異狀通知黃芓期，全案才曝光。當時詐騙集團設局，若3個月內繳不出利息將追討本金，屆時5間房產恐將遭法拍，黃芓期得知後心急如焚，透過多方管道奔走，終於成功塗銷民間借貸設定，將債務轉回銀行體系。目前每月還款金額從42萬降至3萬多元，雖然仍有負債，但成功守住母親的養老房。



