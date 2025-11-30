月老不只求姻緣！她在龍山寺看「桌上全1物」 網傻：還要幫搶票？

不少民眾求姻緣，首先會想到拜神明月老。然而近日一名網友分享，看到導遊帶著韓國遊客參拜龍山寺月老，並介紹祂是「求男朋友、女朋友的神」，然而她接著仔細往月老前面的桌子一看，卻發現滿滿的追星小卡，衝擊性的一幕讓她忍不住狂笑。文章曝光後，其他人紛紛回應，「月老還要幫搶票？」、「霞海城隍廟那邊也是」。

原PO在Threads上發文表示，自己近日到龍山寺還願，看到一位韓國導遊帶著一群韓國遊客走到月老面前，並介紹「這裡是求男朋友、女朋友的神！」結果她仔細一看，桌上擺了偶像的照片小卡，忍不住直呼，「救命！我現在面壁笑到抽筋，我還的其實就是搶到演唱會門票、並且順利舉辦完的願」。

廣告 廣告

對此，網友紛紛回應，「有星可以追誰要談戀愛」、「前陣子跟著龍山寺的英文導覽，裡面有特別說明台灣人會擺偶像的小卡，來祈求演唱會搶到票」、「月老：現在的KPI變成搶票，容易達成多了」、「好想看韓國遊客臉上的特寫」。

此外，跟月老許願搶到票，似乎已經慢慢演變成台灣的新習俗，有民眾稱「好好笑，我們這邊的月老最近桌上也都是小卡，業務有點多」、「霞海城隍廟那邊也是」、「拜月老跟結緣有關，因此追星也可以，應該說要結善緣的都行」。

更多中時新聞網報導

李灝宇 莊陳仲敖 拚為台出征WBC

保健》不歧視助篩檢 無懼愛滋捷運上路

霍恩電音 聽見愛恨悲喜