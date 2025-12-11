月老不只能求姻緣！供桌擺滿「１物」讓外國遊客看傻，網友狂點頭：真的靈驗

台灣廟宇向來是國際觀光客的必訪景點，其中求姻緣的月老廟更是備受推崇，不少外國遊客慕名而來體驗在地信仰。然而近年來追星文化盛行，讓傳統月老廟出現了令人意想不到的景象。日前一名網友到龍山寺還願時，發現供桌上擺滿各式偶像小卡，與原本「求男女朋友」的傳統功能形成強烈對比，讓外國遊客一頭霧水，他也忍不住笑了出來。

月老廟供桌擺偶像小卡

一名網友在Threads平台發文分享這段有趣經歷，自己去龍山寺還願時，看到一群韓國遊客站在月老面前，而導遊正認真地向他們介紹「這裡是求男朋友、女朋友的神」，但一轉頭卻發現供桌上擺放一堆印有偶像照片的卡片，讓在場的外國觀光客相當困惑，原PO也笑了出來。

月老業務改變：搶演唱會票

貼文一出，立刻引起廣大迴響，許多網友分享類似經驗並留言表達共鳴，「拜月老跟結緣有關，因此追星也可以，應該說要結善緣的都行」「上次我去拜也是，是遇到歐美的旅行團，看到滿桌小卡都一臉疑惑」「好好笑！我們這邊的月老最近桌上也都是小卡，業務有點多」。



還有人幽默地說「有星可以追，誰要談戀愛啦」，或是以月老的角度開玩笑表示「月老：現在的KPI變成搶票，容易達成多了！終於不是辦理愛情業務了」。更有參與過英文導覽的網友分享，龍山寺導覽人員已經開始向外國遊客說明，台灣人會擺放偶像小卡來祈求演唱會能夠順利搶到票券，這種在地化的解釋方式也讓傳統廟宇文化有了新的詮釋角度。

搶票拜月老要準備什麼

事實上，這現象並非龍山寺獨有，其他知名月老廟也出現相同情況，不少人在網路上分享拜月老成功搶到票的經驗。同時，也有許多人分享拜月老求票的方法，除了要準備雙數的甜食，也要印出演唱會相關資訊，包含團名、照片、座位圖等等，擺放好供品後，先去拜主神、拜眾神明，再去拜月老，接著就可以跟月老自我介紹、說明來歷，以及還願承諾。

▲近期許多人會為了演唱會拜月老。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章