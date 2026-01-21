月老好忙！ 歌迷拜月老搶演唱會門票 偶像小卡當供品拜

台北市 / 綜合報導

月老難道也做兼職？一般民眾認為月老是牽紅線的，不過，近期追星族拜月老情況越來越熱，祀典武廟是台南四大月老之一，很多人去求姻緣，現在月老又多了項新服務，幫歌迷搶唱會門票，實際到廟裡看，供桌上擺滿了餅乾、巧克力等零食外，還有偶像的照片、桌曆，有歌迷為了搶票，連演唱會座位表都帶到廟裡請月老幫幫忙，讓他們成功搶票。

供桌上供品滿滿，有餅乾、巧克力等零食，不過稍等一下，怎麼還出現手燈，連全球天團BTS防彈少年團的桌曆，也出現在供桌上，不只如此，民眾手上拿的東西，不是姻緣線，而是演唱會座位表，怎麼回事。

拜月老歌迷說：「因為下禮拜要搶演唱會門票，網路上有看到大家有分享，拜月老會成功搶到自己想要的位子，有準備偶像的小卡還有周邊跟月曆。」拜月老歌迷VS.記者說：「(你喜歡哪些明星)，CORTIS，有聽說的話就會想說來試試。」

月老好忙啊，原來韓國團體陸續在台灣開唱，歌迷磨拳擦掌搶票，原本專職牽紅線、管姻緣的月老，近來被歌迷們賦予新的業務，為了能跟偶像在演唱會相見，近來不少歌迷，帶上偶像小卡、偶像代言的食品，來賄賂月老幫忙搶票。

其他民眾說：「第一次聽到這種為什麼月老還會保佑你搶票成功，給月老公新的任務我覺得也很棒。」被賦予新任務的祀典武廟是台南四大月老之一，原本月老牽紅線的業務就很忙了，現在又多了項新項目幫粉絲搶偶像演唱會門票，這樣OK嗎。

祀典武廟主委林培火說：「是服務業，歡迎大家都來，擲筊看你要說什麼，擲筊有一個原則，你不可以籠統的問。」資深歌迷說，偶像的詳細資料不能少，不過月老公務繁忙，如果無法順利達成任務，搶票歌迷們千萬別太失落。

