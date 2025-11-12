月老沒工作？徵信社開出月薪5萬「神祕職缺」 一票人驚呆：合理當小三

生活中心／王文承報導

人力銀行出現一則相當吸睛的職缺——「感情破壞專員」。（示意圖／PIXABAY）

今年即將進入尾聲，不少人準備領完年終後告別舊工作，展開新的職涯規劃。有趣的是，最近人力銀行出現一則相當吸睛的職缺——「感情破壞專員」。光是職稱就讓人浮想聯翩，以為是「小三變成一種職業」，更讓人驚訝的是，該職缺月薪竟高達5萬元，還特別註明需具備「情感心理知識」與「婚姻法律實務應用」能力，曝光後立刻掀起熱議。

徵信社開出月薪5萬神祕職缺



根據徵才網站資訊顯示，「感情破壞專員」的工作內容包括接聽客戶諮詢電話、協助規劃關係結束策略、安撫客戶情緒等，並強調需具備「替客戶著想並給予客觀建議」的能力，同時要「對案件用心並即時回報」。令人驚訝的是，該職缺月薪竟開出4萬5至5萬元，學歷門檻僅限高中以上。整體看來，這份工作更像是專業級的「分手顧問」，兼具心理師、軍師與談判專家的多重角色。

這個神祕職業曝光後，立刻引發網友熱議，不少人笑稱，「我身邊有些朋友好像蠻適合應徵，應該很快就能升主管」、「超適合我，感情問題一律建議分手、離婚」、「我可以當破壞感情專家，麻煩發證給我」、「看起來很好賺」、「這是我的事業第二春」、「這職缺還缺人嗎？」、「我好像可以應徵」、「當小三變成職業，一切都合理了」。

不過，也有人持相反意見，認為這份工作看似新奇，其實風險頗高，「情緒勞動全勤、加班無上限，離職還得自費做心理重建」、「幫人擺脫恐怖情人薪水太低了吧，還要冒生命危險」、「分手談判專家薪水偏低，如果遇到恐怖情人怎麼辦」、「風險係數太高」、「這職業工傷很重，根本是情緒垃圾桶」。

事實上，這樣的職缺與「徵信社」業務有關。徵信社是一種專業的民間調查機構，主要協助民眾蒐集事實、調查真相與取得證據。服務範圍相當廣泛，從婚姻外遇、感情挽回、尋人追蹤，到企業商業調查、法律蒐證等，都能依照客戶需求提供協助。合法的徵信社會遵守《個人資料保護法》等相關法規，由專業人員透過監控、訪查與資料分析，協助客戶釐清問題、掌握真相。對於無法自行蒐證或需要客觀資料支持的案件，徵信社扮演著結合法律、心理與調查專業的重要角色。

