月老財神神助攻！松山區公所《植愛松山》百人聯誼引爆脫單熱潮！

【記者張嘉誠／綜合報導】

臺北市松山區公所與松山霞海城隍廟聯手主辦《植愛松山・月老牽緣》單身聯誼活動，已於11月23日（週日）圓滿落幕！這場集結了百位優質單身男女的聯誼盛會，從報名時民眾就反應熱烈，吸引633人報名，活動當天透過有趣的互動、手作多肉植栽、美味Buffet午宴，讓參加者迅速熱絡互動，充滿了歡樂笑聲，最後有32對配對成功，配對率高達六成五，滿意度高達九成二，讓所有參加者都一致讚同：「松山區單身聯誼活動太棒了！」

圖▲主題是療癒多肉手作時光，讓男女在輕鬆的氛圍中共同完成專屬的多肉植物作品，在綠色植栽中萌發愛意。

此次活動以「百人盛會」熱鬧登場，松山區聯誼活動獨家特色是【神助攻祈緣】，安排參加者至知名的松山霞海城隍廟「求緣、求財一次擁有」！透過全台前十大靈驗月老與全台前十大有名五路財神的加乘祈福效果，從內到外提升個人魅力與運勢。

松山霞海城隍廟主委沈錫祺、松山區區長鄭朝元、松山區慈祐里李祖民里長等貴賓親臨現場，為單身民眾獻上祝福。松山霞海城隍廟更準備每位參加者專屬伴手禮，沈主委更直接現場加碼，參加本場單身聯誼活動者，一年內成婚並主動通報區公所，前三對佳偶松山霞海城隍廟將提供5萬元成家禮金！

整日的聯誼活動中特別規劃主題活動【療癒多肉手作時光】，讓男女在輕鬆的氛圍中共同完成專屬的多肉植物作品，在綠色植栽中萌發愛意；透過【牌卡暢聊時光】與【Buffet美食時光】，大家得以深入探索彼此價值觀，在真誠對談中感受心動時刻，為彼此留下深刻美好的印象，精準鎖定契合的靈魂伴侶。

圖▲此次活動以「百人盛會」熱鬧登場，吸引了633位單身民眾踴躍報名。有64人配對成功，配對率高達六成五，滿意度高達九成二。

松山區公所區長鄭朝元對於此次活動的成功和熱烈迴響感到十分振奮。鄭區長表示，區公所的職責不只是行政服務，更是市民幸福生活的推手。看到這麼多優質的單身朋友開心互動，並擦出愛的火花，是我們主辦方最大的動力！松山區公所將持續規劃更多元的聯誼平台，為單身民眾「製造婚戀氛圍」，協助大家擺脫單身，找到專屬的幸福！

參加者紛紛表示，從一早的月老祈福，到下午的趣味手作與深度對談，活動流程環環相扣，毫無冷場，讓他們在輕鬆愉快的氣氛中，玩得非常盡興，並且認識了許多背景優秀、值得交往的對象。感謝松山區舉辦了一場如此用心的單身聯誼活動！