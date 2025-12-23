月老餐廳遇見愛 高雄多元性別單身活動滿額熱烈

▲香氛＋星座小卡助緣分，高雄多元性別聯誼甜蜜收官。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄市政府民政局延續去年熱烈迴響，今年（114年）再次與「社團法人台灣同志諮詢熱線協會（南部辦公室）」合作舉辦多元性別單身聯誼活動，開放報名旋即額滿，顯示市民對此類友善活動的高度期待。

今年度活動分為兩場次，於12月7日（女女組）及12月14日（男男組）在高雄同志友善餐廳「月老來電」舉行。活動開場由命理師分析參與者的人格特質與戀愛觀念，作為交流互動的基礎；接著，由香氛師引導參與者調製屬於自己風格的精油，並分享對香氣選擇與情感感受的體驗，讓互動在輕鬆無壓力的氛圍中自然展開。

除了面對面交流，活動也創意設計「月老愛星」小卡互動。參與者將自身特質與交友期待寫在小卡中，投入餐廳的星座盒，來店客人可依自身星座及性向等喜好抽選，藉此擴大交友契機。餐廳創辦人Tim表示，希望透過性格解析與設計互動，協助參與者理解自身情感需求，並透過餐廳活動實現「來店即來電」，擴展更多交友可能。

社團法人台灣同志諮詢熱線協會（南部辦公室）社工主任陳威竣指出，此活動不僅讓多元性別者感受到友善城市的包容力量，也展現公共資源對多元性別生活需求的回應，讓高雄成為更溫柔、友善的城市。

民政局表示，舉辦多元性別單身聯誼，是希望傳達「每個人都值得被尊重、也都能自在做自己」的理念，讓不同性別認同、性傾向或年齡的市民，都能在高雄相遇同好、建立友情，甚至邂逅愛情。民政局期盼港都因多元而更溫暖、有力量，綻放南方熱情的陽光。（圖╱高市府民政局提供）