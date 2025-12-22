月色已現 中研院估明年GDP3.71％

月色已現！中研究預測明年GDP為3.71％。（本報資料照片）

雲開未盡，月色已現！中央研究院經濟研究所22日發布「2026台灣總體經濟分析預測報告」，預測明年經濟成長率（GDP）為3.71％，高於中央銀行日前預測的3.67％與主計總處的3.54％，中研院經濟研究所合聘研究員林常青分析，明年整體經濟市場仍對AI有高度需求，能夠支撐外需與投資環境。此外，在消費者預期生活成本方面，多數民眾預估1年後平均上升幅度為8.9％，比去年同期11.3％明顯下降。

中研院報告顯示，前3季GDP奔上7.18％，不只優於預期，更一甩川普關稅政策陰霾。繼央行18日理監事會，上調今年GDP預估值至7.31％，中研院再加碼，將GDP預估值一口氣拉上7.41％，超越主計總處的7.37％，居國內預測機構之冠。

由於今年出口表現太好，明年在基期墊高的情況下，加上國際機構普遍預期明年全球貿易量成長放緩，GDP將明顯滑落，但各預測機構都認為「保3」沒問題，主計總處估3.54％，央行估3.67％、中研院更高達3.71％。

林常青提到，由於2025年AI需求強勁，帶動供應鏈持續擴充先進製程產能、並推升資本設備進口，因此民間投資部分，今年前11個月年增50.54％，其中半導體設備成長73.14％，帶動前3季實質民間投資年增14.32％，預估全年成長率年增10.56％。

中研院補充，預期AI商機在2026年仍能持續發展，並且政府推動AI新十大建設及軍工產業興起，均有利支撐投資動能，惟受2025年高基期影響，民間投資成長速度將趨於溫和，預估2026年實質年增約1.81％。

中研院預估今年實質民間消費成長率年增1.35％，至於明年部分，由於政府持續推動所得稅制優化及各項減輕負擔措施，可望帶動車市、旅遊等需求，惟產業景氣不均仍可能牽制就業與消費信心，遂預估2026年民間消費將溫和成長，實質成長率為2.13％。

中研院提到，「台灣消費者預期與政策反應」調查結果顯示，消費者預期生活成本在1年後的平均上升幅度為8.9％，比去年同期的11.3％明顯下降，但其中，消費者預期「交通與能源的經常性開銷」及「食物開銷」的平均漲幅仍處高位，分別達15.1％與12.3％。