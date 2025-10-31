月花2萬他苦惱「怎麼控制花費？」過來人給建議

養成儲蓄的習慣非常重要，但要如何控制花費，對許多民眾來說也是一門難題。有網友透露，自己連將每個月花費控制在兩萬都有點緊繃，對此感到十分苦惱，忍不住好奇其他網友的想法。

養成儲蓄的習慣非常重要，但要如何控制花費，對許多民眾來說也是一門難題。（示意圖／Getty Images）

有網友在論壇Threads發文，表示自己連將每個月的花費控制在兩萬都有點緊繃，忍不住好奇其他網友都是如何控制花費，「我需要有人教一下，怎麼一個月花只花6000元或9000元」。

貼文一出，不少網友直搖頭「一個月的飲食+生活用品+手機月租+交通費，省一點至少要一萬元」、「除非是住家裡，不然真的不夠用」、「光房租就快一萬了，其他再怎麼省也很難吧」、「加水電費就超過了」、「2萬應該有點難吧？我住台北一個月少說要3萬多」、「光房租就不可能這麼少」、「如果沒任何貸款要繳在加上是住家裡吃家裡！那才有可能，不然一定都超過」。

也有網友建議「跟朋友、同事市場、賣場合買家庭號的原食材，然後三餐自己煮帶便當，很多人都這樣」、「少社交...」、「列表，把全部開銷都寫下來，逐一思考是否必要開銷，扣掉必要開銷後，再針對非必要開銷處理」、「去賣場買麵跟醬回去吃，要喝飲料就買用泡的，其他就省著點吧」、「我哥哥說過，如果扣掉房租那些基本的開銷，吃最簡單的滷肉飯那些每餐開銷控制在110～100元，三餐只吃兩餐，不喝飲料不跑局，這樣6000元左右能過一個月」、「少出門」、「減少社交真的是最有用的，聚會累積起來的消費金額很可觀」、「先把自己的花用記帳，不然要如何憑空給藥」。

撰稿：吳怡萱