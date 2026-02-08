月薪上看6萬2千元！三鶯線通車倒數 新北捷運招募99名跨域人才

記者陳韋帆／新北報導

捷運三鶯線完工進入倒數，新北捷運公司公告招募99名專業人才。本次招考導入「Metro Model」架構，尋找具備跨域成長潛力的夥伴。職務包含系統控制、技術維護及司機員等，月薪最高達6.2萬元，意者需於3月1日前採電郵報名。

新北捷運公司表示，隨著三鶯線工程進度邁入完工通車的倒數階段，公司發布115年度第1次公開招考計畫，預計招募99名軌道專業人才。為因應現代化營運與智慧化技術應用，本次招募特別導入「Metro Model」職務轉型架構，誠摯邀請轉職人士與在地青年加入，共同見證新北交通里程碑。招考核心旨在尋找具跨域潛力與數位適應能力的夥伴，讓人才在技術維護基礎上，進一步加值數據輔助判讀與智慧管理思維，開拓軌道產業職涯。

根據新北捷運公司資料，本次預計招募共99名軌道人才；系統控制專員通過考核後月薪最高達6萬2,000元；報名截止日期為115年3月1日（星期日）24時00分；本次招考全面採取電子郵件通信報名；職缺包含系統控制專員、技術專員、車站維護專員及輕軌司機員；招考簡章與薪資待遇可至官網 https://www.ntmetro.com.tw/basic/?node=10002 查詢。

新北捷運公司指出，招募職缺強調精準調度與雙維修技能，尤其營運核心的系統控制專員，需負責整合行車監控與應變指揮，薪資待遇展現公司對技術專業的重視。除新型態職務，本次亦招收票務維修人員，並規劃系統化的培訓計畫，協助員工在數位轉型趨勢下具備多重職能。公司秉持「在地服務、跨域成長」的精神，期望打造具備智慧化管理思維的專業團隊，確保軌道產業的永續經營與服務品質。

捷運公司提醒，有意參與軌道產業轉型的民眾，務必於截止期限前將報名文件寄達指定信箱。此次招募不僅是因應三鶯線通車的戰力補強，更是推動新北捷運轉型為智慧化路網的關鍵布局。詳細各類組考試科目與任用規定，請考生務必研讀官方招考簡章。在房市利多推升三鶯線沿線發展的同時，加入軌道產業將是見證交通新地標並擁抱穩定職涯的優質選擇，歡迎各界人才共襄盛舉。

