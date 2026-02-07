月薪上看6.2萬！三鶯線通車倒數 新北捷運公司招募99人

新北捷運公司今（7日）宣布，隨著三鶯線即將完工通車，為儲備營運人力並提升服務水準，計畫招募99名軌道專業人才，開放多元職務，不再受限於傳統職能框架，並導入「Metro Model」職務轉型架構。其中，系統控制專員通過考核後，月薪可達6萬2000元。

捷運三鶯線完工通車在即，新北捷運公司預計招募99名軌道專業人才。（圖／新北捷運公司提供）

新北捷運公司表示，因應捷運三鶯線工程進入完工通車倒數階段，新北市軌道路網即將迎來新里程碑，三鶯線全長14.29公里，共設置12站，預計於今年3月正式通車，目前工程已進入最後階段，進行全線系統整合與無人駕駛動態測試。此外，本次公開招考為115年度首次招募，將吸引對軌道產業充滿熱情的民眾加入，歡迎轉職人士及在地青年投入，共同見證新北交通新地標的誕生。

新北捷運公司指出，為因應現代化營運與智慧技術應用，公司持續推動職務轉型，將數位監控與系統優化納入日常運作。本次招募重點在於尋找具備跨領域學習能力與數位適應力的人才，使員工在傳統技術維護之外，能進一步掌握數據輔助決策與智慧化管理能力。

本次招募涵蓋多樣化職務，包括Metro Model新型態職位：系統控制專員、系統技術專員、車站維護專員，強調精準調度、雙重維修技能及車站運維能力。系統控制專員負責行車監控整合與應變指揮，經考核後月薪可達6萬2000元。此外，招考也涵蓋輕軌司機員及票務維修等傳統職務，滿足不同專業需求。

新北捷運公司強調，「在地服務、跨域成長」為核心理念，不僅提供穩定職涯選擇，也設有系統化專業培訓，協助員工在數位轉型浪潮中發展多重技能，確保軌道產業長期永續經營。本次公開招考採電子郵件報名，有意參與者須於115年3月1日（星期日）24時前，將完整報名資料寄至指定信箱。詳細招考簡章及各類職缺薪資資訊，可至新北捷運公司官方網站查詢。

