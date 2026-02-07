月薪上看6.2萬！新北捷運招募99名跨域人才 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】捷運三鶯線工程進度將邁入完工通車的倒數階段，為了儲備營運能量並持續提升服務品質，新北捷運公司發布115年度第1次公開招考計畫，預計招募99名軌道專業人才。本次招募不侷限於單一職能的傳統框架，特別導入「Metro Model」捷運職務轉型架構，誠摯邀請轉職人士、在地青年及對軌道產業抱持熱忱的人才加入，共同見證新北交通的新地標。

新北捷運公司表示，因應現代化營運與智慧化技術的穩定應用，公司正致力推動職務轉型，將數位監控與系統優化等務實技術融入日常運作。本次招考的核心概念在於尋找具備跨域成長潛力與數位適應能力的夥伴，讓人才在傳統技術維護的基礎上，能進一步加值數據輔助判讀與智慧化管理思維。

新北捷運公司指出，本次招募職缺多元，包含新型態捷運職務Metro Model-系統控制專員、系統技術專員、車站維護專員，強調更精準調度、雙維修技能及車站維運能力。其中作為營運核心、整合行車監控與應變指揮的系統控制專員，通過考核後月薪可達6萬2,000元。除了新型態職務，本次招考亦包含輕軌司機員及票務維修人員等職務。新北捷運公司秉持「在地服務、跨域成長」的精神，不僅提供穩定的職涯選擇，更規劃了系統化的專業培訓計畫，協助在數位轉型趨勢下具備多重職能，確保軌道產業的永續經營。

新北捷運公司說，本次公開招考一律採電子郵件通信報名，請有意參與捷運產業轉型、開拓跨域職涯之民眾，務必於115年3月1日（星期日）24:00前，將相關報名文件寄達指定信箱。詳細招考簡章及各類組薪資待遇，請至新北捷運公司官方網站 https://www.ntmetro.com.tw/basic/?node=10002 查詢。