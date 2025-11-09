月薪上看7萬！北市連辦5天徵才活動 釋985個職缺
北市企業求才熱潮來襲！台北市就業服務處11月10日至14日，推出連續五天的現場徵才活動，邀集25家知名企業參與，釋出多達985個職缺，橫跨旅宿餐飲、批發零售、公共自行車租賃及照顧服務等產業。
本週徵才廠商中，包括全聯、三商家購(美廉社)、家樂福、統一超商、全家便利商店、棉花田等通路業者，開出385個職缺，職務涵蓋儲備幹部、收銀／生鮮／營運專員、大夜支援人員與門市兼職人員等。零售業據點遍布雙北，對希望「工作離家近、兼顧家庭與課業」的求職朋友相當友善，且多數職缺工作時間彈性高、錄取機會大，十分熱門。
新加坡知名品牌傲勝（OSIM）釋出外勤維修技術與運輸人員職缺，高薪60000元（另有獎金），銷售人員則70000元以上，企業福利佳、薪資具競爭力，是具服務熱忱與行動力民眾的不錯選擇。
餐飲旅宿業成為本週徵才亮點。新品牌「雞湯大叔」釋出內外場正、兼職職缺，正職薪資上看45000元，兼職時薪最高可達250元。燒烤名店「逐鹿餐飲」同樣祭出高薪搶才，內場正職開出48000元、外場正職45000元，誠徵對餐飲充滿熱情的職人加入。五星級酒店集團寒舍餐旅（台北喜來登、艾美、寒居、礁溪寒沐）也釋出多項職缺，從外場餐飲主任、服務員、房務員到西點及麵包師傅一應俱全，集團更貼心提供員工每年兩次免費住宿與用餐體驗（一泊二食），兼具學習與福利，是餐旅職涯的絕佳起點。
以「交通最後一哩路」為使命的微笑單車（YouBike），於北投及艋舺就服站現場徵才，夜班調度及大夜維護專員高薪48000元，另有多項全時、兼職職缺。另外，照顧服務業亦釋出大量人力需求，包含曜玥、承霖、星樂活、優活、聯承、愛關懷等6家長照機構與創世基金會，共徵求照顧服務員、護理師、生活服務員等職缺，歡迎具相關證照或有愛心、耐心的民眾加入。
徵才活動地點及時間如下：
11月10日下午2時至4時 景美站(全聯)
11月11日下午2時至4時 北投站(美廉社、曜玥居家長照、家樂福、YouBike)、內湖站(新瑞宅配、美廉社)
11月12日下午2時至4時 西門站(OSIM、台灣聯通停車場)、景美站(承霖居家長照、統一超商臨沂門市)
11月13日下午1時至3時 艋舺站(寒舍餐旅/台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐、寒居酒店、錢櫃、阿爾法餐飲、棉花田、YouBike)
11月13日下午2時至4時 南港東明站(朱記餡餅粥、逐鹿餐飲、全家便利商店、愛關懷居家長照)、景美站(星樂活居家長照、優活居家長照、聯承居家長照、創世社會福利基金會)、西門站(全家便利商店、達美樂披薩)
11月14日下午2時至4時 西門站(統一多拿滋)、景美站(北大消防安全設備)
延伸閱讀
鳳凰颱風北轉倒數 澎湖縣、台南市暴風侵襲率高達91%
全台首次獨居長者普查！ 石崇良：編62億防孤獨死
大甩尾撲台！鳳凰影響時間延後 登陸點中部以南都有機會
其他人也在看
人生若重來「絕不選公職」！24年公務員曝上班慘況：退休圖苟活
藍白主張停砍公教年金《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，由於朝野無法達成共識，全案保留送出委員會，交付朝野協商，預計1個月後可三讀闖關。對此，一名擁有公職資歷24年的網友直言，「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
AI只是藉口？ 全美10個月炒百萬人 科技業裁員最兇
美國最新一份就業報告指出，光是10月就有超過15萬人失業，刷新20年來最多紀錄，其中以科技業佔最大宗，而裁員主因不外乎是增加公司AI應用，減少人力成本，但現在有經濟學家指出，企業是利用「AI洗白」，實際裁員原因還是與經濟緊縮有關。TVBS新聞網 ・ 1 天前
不要怕AI！財經專家點名「這10種工作」最難取代：「人類感情」是最大優勢
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導AI正加速重塑職場結構，許多重複性、標準化的工作逐漸被自動化取代。不過，美國財經媒體《FinanceBuzz》分析指出，未來...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台電台糖等國營事業新進職員甄試 起薪4.6萬元 首節到考率5成4
台糖、台電等國營事業開缺，起薪新台幣4.6萬元，吸引逾萬人報考。經濟部所屬事業機構114年新進職員甄試今天（9日）在台北、台中、高雄、花蓮4個考區同時舉行初試，總計1萬5733人報考，首節考試8539人到考，到考率54.27%；預計錄取616人，平均錄取率僅約7.21%。人員正式派用後起薪及晉薪依各分發公司規定辦理，目前各公司起薪約為4萬6000元。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
藍停砍年金稱「強化國力」！網灌爆轟：邏輯在哪？
立法院藍白黨團，將停砍公教年金案送出委員會，國民黨也立刻發圖宣傳，寫上培養優秀人才等於強化國力，卻馬上被網友灌爆狂轟，培養優秀人才，是退休後才培養嗎？這是叫做世代剝削吧！行政院也示警停砍年金後，現職人員和退休人員的月收，會愈來愈接近，恐怕會引發提早退休潮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
軍公教1.5個月年終獎金 明年2月6日發放
[NOWnews今日新聞]行政院人事總處近日宣布，軍公教人員年終工作獎金將於明（2026）年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，若考績為甲等1個月的考績獎金。根據行政院人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
4大國營事業鐵飯碗! 招考名額616人 起薪上看4.5萬
財經中心／陳孟暄 葉晏昇 台北報導經濟部舉辦國營事業招考，包含台電、台糖、中油、台水，這次報考人數逼近1萬6千人，總錄取名額616人，起薪上看4.5萬元，不過實際到考人數只有8539人，大約只有一半的人來考試，不過創下到考率近4年新高，就看「鐵飯碗」職缺，誰能從中脫穎而出。考生手裡拿著准考證和筆袋，三三兩兩走進考場，能不能捧鐵飯碗，就看這次的考試。考生：「來試試看，看看有沒有機會而已，對啊，沒有特別認真準備」。考生：「之前就是有把要考的科目都有念過這樣，第一堂就是國文跟英文，就是還行吧」。國營事業鐵飯碗！ 招考名額616人 起薪上看4.5萬。(圖／民視財經網)一拿到考卷，考生埋頭拼命作答，經濟部舉辦國營事業考試，要招募新血，包含台糖、台電、中油以及台水，在全台13個考場，祭出616個名額，這次招考，專科以上畢業就能報名，將近1.6萬人報考，但實際到考人數，只有8539人。台電副總經理 蔡志孟：「15733名裡面，來到考的大概有8539位，那原來的錄取率，就由這個預定的3.92%，會提升到大概7.21%，那這個到考率 54.27%，大概是近四、五年來大概是最高的」。雖然只有大約一半的人來考試，但到考率創下近4年新高，平均錄取率也從原本預估的3.92%，一口氣拉高到7.21%，另外，四家國營企業也調升3.5%的薪資，起薪大約每月4萬4千元至4萬5千元之間。國營事業鐵飯碗！ 招考名額616人 起薪上看4.5萬。(圖／民視財經網)台電副總經理 蔡志孟：「缺工或者是說需要的職缺還是蠻多選擇的啦，推動我們國家基礎建設，所有這個基礎的動力，那看到了市場上的這個薪資的變化，那同等的努力，所以也是經濟部，它才會去適度的去提高我們所有的待遇的薪資」。薪資提升，讓國營事業「鐵飯碗」成為職場選項，誰能脫穎而出，就等放榜見真章。原文出處：國營事業鐵飯碗！ 招考名額616人 起薪上看4.5萬 更多民視新聞報導賴清德承諾持續爭取有利關稅 總統：報國的機會來了台電稱核二、核三「有重啟機會與條件」 侯友宜鬆口表態了賴總統喊2027年前重啟核三？ 府怒批無中生有：未指示不要綠電民視財經網影音 ・ 1 小時前
虎航今高雄客艙組員初試 積極網羅生力軍
[NOWnews今日新聞]瞄準旅運市場的強勁需求與南台灣深厚的發展潛力，台灣虎航繼上（10）月底迎來第二十五梯客艙組員的報到後，今（8）日再度啟動第二批高雄客艙組員的初試徵選，積極網羅在地人才，期望更...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
運將「紅線下客」後照鏡遭撞壞 肇事者反飆罵
在台北市文山區，一名多元計程車女駕駛，為了放乘客短暫違停在紅線上，卻被後方車輛擦撞，沒想到車主下車後不但不道歉，還情緒失控飆罵髒話，甚至指控對方訛詐。女駕駛氣得錄下整段過程，事後經調解仍無共識，女駕駛打算提告。對此律師則分析，雖然違停下客有違規，但後方駕駛也得負一部分肇責。 #文山區#不道歉#女駕駛東森新聞影音 ・ 16 小時前
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 2 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 3 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 20 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 23 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前