月薪上看7萬！北市連辦5天徵才活動 釋985個職缺

北市企業求才熱潮來襲！台北市就業服務處11月10日至14日，推出連續五天的現場徵才活動，邀集25家知名企業參與，釋出多達985個職缺，橫跨旅宿餐飲、批發零售、公共自行車租賃及照顧服務等產業。

台北市就業服務處11月10日至14日推出連續五天的現場徵才活動 。（圖／ 台北市就業服務處 提供）

本週徵才廠商中，包括全聯、三商家購(美廉社)、家樂福、統一超商、全家便利商店、棉花田等通路業者，開出385個職缺，職務涵蓋儲備幹部、收銀／生鮮／營運專員、大夜支援人員與門市兼職人員等。零售業據點遍布雙北，對希望「工作離家近、兼顧家庭與課業」的求職朋友相當友善，且多數職缺工作時間彈性高、錄取機會大，十分熱門。

新加坡知名品牌傲勝（OSIM）釋出外勤維修技術與運輸人員職缺，高薪60000元（另有獎金），銷售人員則70000元以上，企業福利佳、薪資具競爭力，是具服務熱忱與行動力民眾的不錯選擇。

餐飲旅宿業成為本週徵才亮點。新品牌「雞湯大叔」釋出內外場正、兼職職缺，正職薪資上看45000元，兼職時薪最高可達250元。燒烤名店「逐鹿餐飲」同樣祭出高薪搶才，內場正職開出48000元、外場正職45000元，誠徵對餐飲充滿熱情的職人加入。五星級酒店集團寒舍餐旅（台北喜來登、艾美、寒居、礁溪寒沐）也釋出多項職缺，從外場餐飲主任、服務員、房務員到西點及麵包師傅一應俱全，集團更貼心提供員工每年兩次免費住宿與用餐體驗（一泊二食），兼具學習與福利，是餐旅職涯的絕佳起點。

以「交通最後一哩路」為使命的微笑單車（YouBike），於北投及艋舺就服站現場徵才，夜班調度及大夜維護專員高薪48000元，另有多項全時、兼職職缺。另外，照顧服務業亦釋出大量人力需求，包含曜玥、承霖、星樂活、優活、聯承、愛關懷等6家長照機構與創世基金會，共徵求照顧服務員、護理師、生活服務員等職缺，歡迎具相關證照或有愛心、耐心的民眾加入。

徵才活動地點及時間如下：

11月10日下午2時至4時 景美站(全聯)

11月11日下午2時至4時 北投站(美廉社、曜玥居家長照、家樂福、YouBike)、內湖站(新瑞宅配、美廉社)

11月12日下午2時至4時 西門站(OSIM、台灣聯通停車場)、景美站(承霖居家長照、統一超商臨沂門市)

11月13日下午1時至3時 艋舺站(寒舍餐旅/台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐、寒居酒店、錢櫃、阿爾法餐飲、棉花田、YouBike)

11月13日下午2時至4時 南港東明站(朱記餡餅粥、逐鹿餐飲、全家便利商店、愛關懷居家長照)、景美站(星樂活居家長照、優活居家長照、聯承居家長照、創世社會福利基金會)、西門站(全家便利商店、達美樂披薩)

11月14日下午2時至4時 西門站(統一多拿滋)、景美站(北大消防安全設備)

