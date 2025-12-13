月薪上看7萬！虎航招募60名空服員 明年起「多7天福利假」職缺一次看
記者柯美儀／台北報導
為因應航線的拓展與相關的增班計畫，台灣虎航宣布將啟動客艙組員的招募，本次預計將招募60名客艙組員。報名將從下週一（15日）凌晨開跑，錄取者於明（2026）年5月起分梯次陸續報到並開始受訓。底薪加上獎金月薪上看7萬元！虎航也同步宣布，自明年元旦起新增「每年7日福利補休假」，強化員工休假與工作平衡。
虎航說明，本次客艙組員的招募時間將於2025年12月15日凌晨起至2025年12月28日晚間23時59分止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日、韓語會話能力尤佳。報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2026年1月17日進行初試；2026年1月24日進行複試，錄取之客艙組員，將於2026年5月起分梯次陸續報到並開始受訓，完訓後即可上線成為台灣虎航正式的客艙組員。
台灣虎航表示，近日也已正式宣布將於明年1月1日起，針對全體員工新增「每年7日福利補休假」制度，盼望除法定假日外，再額外提供7天福利補休假，藉更友善的休假制度，讓全體員工能在更安心的工作環境中工作。
台灣虎航指出，對於航空事業懷抱熱忱與嚮往者，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「客艙組員」的相關職務中查看報名及相關應試資格。此外，台灣虎航也同步開放包括資訊應用、行銷企劃、場站管理等多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行或yes123求職網查詢所有職務內容。
